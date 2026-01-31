梅花盛開了 南投信義鄉5大賞梅景點推薦！看梅雪與油菜花同框訴說冬日浪漫

photo Credits：imma_pon、heapin963

冬意正濃，南投信義鄉迎來了年度最神祕而優雅的「一月雪」！當漫山遍野的梅花同步綻放，雪白的花海與金黃色的油菜花在山坡上交織，構築出如詩如畫的冬日絕景。信義鄉作為台灣最重要的賞梅勝地，擁有全台最具規模的百年老梅林，走進其中，淡淡的梅香隨風拂面，讓人彷彿置身仙境。

【南投信義賞梅景點】

風櫃斗

柳家梅園

外坪頂蔡家梅園

土場梅園

烏松崙石龜梅園

風櫃斗

Photo Credits：dve.hayato、

身為信義鄉最資深的賞梅區，風櫃斗以擁有眾多「高齡」梅樹聞名，其中最著名的莫過於樹齡達數十年的「梅王」。這裡的梅樹姿態蒼勁有力，每當盛開時期，銀白色的花朵綴滿枝頭，與遠方的陳有蘭溪谷交織成一幅絕美的潑墨山水畫。漫步在古老的梅林步道，可以感受到歲月留下的靜謐感。除了賞花，周邊還有許多販售在地梅子製品的店家，讓遊客能邊走邊品嚐酸甜交織的道地滋味，是深度體驗信義鄉梅花文化的必訪之地。

地址： 南投縣信義鄉自強村風櫃斗（導航風櫃斗梅王）

柳家梅園

Photo Credits：fivenine_、imma_pon

南投有三大賞梅景點分別為「烏松崙」、「風櫃斗」和「牛稠坑」，牛稠坑梅花栽培沿自日治時代，擁有許多百年老欉，其中名氣最大的非柳家梅園莫屬。目前梅園花況約5成，賞梅可把握本月中下旬的花況高峰，接下來進入賞梅旺季，花況會更好。

地址：南投縣信義鄉自強村陽和巷87號

外坪頂蔡家梅園

Photo Credits：lilianwang_tw、yin4881、linyiming2019、heapin963、molly888666

南投信義是賞梅花的熱門勝地，其中外坪頂蔡家梅園更是攝影師們近期公認最美的梅花拍攝地。上千顆老梅樹依山勢形成廣闊花海，整片山頭覆蓋雪白一片，園區內古樸老厝增添風彩，形成極佳的取景構圖。

地址：南投縣信義鄉太平巷31號

土場梅園

Photo Credits：cindychen6732、taipei_taiwantrip

如果你不想長途跋涉進入深山，位於台 21 線路旁的土場梅園是最高 CP 值的選擇！這裡的梅樹沿著道路與 S 型山坡種植，當花期進入全盛時，整條路段彷彿被雪白的花海包圍，形成一條壯觀的梅花隧道。

地址： 南投縣信義鄉台 21 線 99K 處

烏松崙石龜梅園

photo Credits：tw.lian_yu、imma_pon、guang_wanniii

烏松崙石龜梅園海拔相對較高，因此這裡的花期往往更具爆發力。走進園區，首先會被巨大的石龜造型奇石所吸引，梅樹與巨石、池水共構的景觀充滿了禪意。由於地勢較高，這裡時常雲霧繚繞，白色的梅花在薄霧中若隱若現，宛如人間仙境。這裡的步道規劃完善，可以沿著蜿蜒的小徑登高望遠，將整個信義鄉的山谷美景盡收眼底。

地址：南投縣信義鄉自強村綠美巷48號

撰文者/ 海的那編