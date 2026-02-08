梅花鹿卡網亡 墾丁將改鐵絲網

墾丁有許多公、私單位設置尼龍繩圍網，以防梅花鹿啃食珍稀林木與農作物。近日有社頂居民在臉書《爆料公社》貼文指出，墾丁牧場與林試所周邊短短500公尺就發現逾20具梅花鹿遺骸，疑似遭圍網纏住無法脫身。墾管處表示，近年來各單位防護網已陸續更換為較安全的菱形鐵絲網。

「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了。」民眾時先生說，在拍攝時相當痛心，除了梅花鹿，這些圍網對許多小型動物而言也是一個陷阱。

墾管處表示，台灣梅花鹿在墾丁國家公園復育成功，目前園區內梅花鹿數量估計已逾3600隻，遠超環境自然承載量，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響，因此墾管處也積極從節育疫苗開發、引鹿回復育區等多種方式進行族群控制試驗，同時也輔導社區開發賞鹿生態旅遊行程，將復育成功的成果回饋社區。

墾管處指出，為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，早年林試所、墾丁牧場及農民等各單位依熱點區設置尼龍圍網，經調查菱形鐵絲網確實比較不會發生梅花鹿卡網的現象，所以墾管處將要求相關單位將仍在使用中的尼龍繩圍網拆除，或改為菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。

墾管處表示，為求慎重，8日獲悉後即前往墾丁牧場宿舍後方巡查，的確發現數具年代久遠的梅花鹿遺骸，但沒有民眾指稱的500公尺20具，墾管處人員先拆除部分圍網，將再通知土地權責單位墾丁畜產所全面清查所設圍網，改成菱形鐵絲網圍籬，墾管處也會加強巡視，及時協助不小心卡住的梅花鹿脫困，並請各單位及村里長、民眾協助通報。