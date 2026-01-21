梅花鹿數量過多! 墾管處出動"人道捕獸夾"捕捉圈養

南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導

墾丁國家公園的梅花鹿似乎復育過剩，過多的數量，造成珍貴的原生植物被啃食殆盡，這幾年來也經常發生梅花鹿跑到馬路上來，造成車禍，或是啃食農民作物的情況。現在墾管處要招募二十名在地勇士，以人道捕獸夾的方式，捕捉梅花鹿，第一批五十隻，抓到之後，會帶回梅花鹿復育區進行結紥圈養。





墾丁梅花鹿數量過多！ 地方出動「人道捕獸夾」捕捉圈養

墾管處和學者專家共同改良的人道捕獸夾，目標是要用來對付梅花鹿。（圖／民視新聞）

把棍子一插進去，捕獸夾馬上合起來，不過，這個捕獸夾和一般的不一樣，並不會把動物的腳夾斷。墾管處副處長曾添丁解釋：「這邊哦它是棉繩，所以基本上它就不會對牠這個腳造成這個比較大的傷害。」這是墾管處和學者專家共同改良的人道捕獸夾，目標是要用來對付梅花鹿。墾管處副處長曾添丁表示，「過多的梅花鹿，不只對高位珊瑚礁的珍稀植物，農民的黑豆、火龍果等農作物造成農損，甚至也會因為流浪犬的追趕，跑到路面上延伸出交通事故。」

墾丁梅花鹿數量過多！ 地方出動「人道捕獸夾」捕捉圈養

目前墾丁的梅花鹿已經超過3千6百隻，遠超過環境所能承載的數量，經常跑到馬路上釀成車禍。（圖／民視資料）

原本是復育保護對象的梅花鹿，如今卻變成獵捕對象。根據統計，目前墾丁的梅花鹿已經超過3千6百隻，遠超過環境所能承載的數量，不只珍貴的原生植物被吃光，還跑去吃農民的作物，而因梅花鹿造成的車禍，更是頻傳。為了解決鹿災，墾管處將招募獵人，展開捕捉梅花鹿的計畫。墾管處副處長曾添丁指出，「本計畫預計招募訓練20位合格的捕捉獵人，用套索的方式來捕捉，希望減少過程中對梅花鹿造成的傷害，捕捉到的梅花鹿送到本處社頂梅花鹿復育區來圈養和結紮。民眾表示贊同，「很多大自然哦跟人類那個平衡點有時候是很難去取得啦，這種做法還蠻友善的啦，對動物對人類都蠻友善的，因為我們不是給它撲殺，只是用比較人道的方式來去處理。」初期試驗階段，目標50隻，一旦達標就會暫停執行，評估成效，希望能以這樣的方式讓人與鹿和平共處。













