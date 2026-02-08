梅花鹿遭圍網纏困亡 墾管處要權責單位清查尼龍網

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）網友在社群平台指稱，大量梅花鹿遭墾丁牧場周邊圍網纏困至死。墾管處今天表示，已派員至該處清除老舊尼龍圍網，明天邀集林試所等4個土地權責單位，全面清查尼龍繩圍網。

該名網友是墾丁社頂居民，他稍早在臉書（Facebook）粉專「爆料公社」表示，墾丁牧場周邊圍網導致梅花鹿卡死，大約500公尺範圍內有20具以上鹿屍。他分享影片呈現，有梅花鹿因鹿角卡在尼龍繩網上，奮力掙扎仍無法脫困，以及圍網周遭數具梅花鹿白骨。

墾丁國家公園管理處今天新聞稿表示，針對梅花鹿受困影片，經電洽網友得知為早期拍攝。墾管處今天協同農業部畜產試驗所派員，與該名網友至現場全面巡查，現場未發現有梅花鹿受困；針對影片中老舊、損壞尼龍圍網，墾管處已立即清除。

墾管處表示，明天將邀集林業及自然保育署屏東分署、林試所恆春研究中心、農業部畜產試驗所南區分所等機關，針對土地權責單位區域尼龍繩圍網現況，進行全面清查，並盡速移除或改成新式菱形鐵絲網，以避免公鹿因鹿角被尼龍軟繩纏繞而無法脫身。

墾管處指出，民眾指稱的墾丁牧場宿舍後方圍網，為畜試所設置，的確有發現數具年代久遠梅花鹿遺骸，不過非民眾指稱500公尺20具。

墾管處提及，梅花鹿在墾丁國家公園復育成功，在野外已有穩定族群，但確實因族群分布不均，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響。設置圍網實為守護農民心血，保護用路人安全，及防止高位珊瑚礁區珍稀植物消失殆盡。未來除將尼龍網全面升級為更安全的菱形鐵絲網外，更核心課題在於「族群管控」。（編輯：黃世雅）1150208