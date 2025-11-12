梅花鹿颱風天衝墾丁南灣玩水！大浪拍打驚險畫面曝光 真相讓人超心疼

記者朱俊傑、吳繢杉、黃啟超／屏東報導

有民眾直擊梅花鹿在颱風天衝墾丁南灣戲水，真相曝光讓人超心疼。（圖／記者朱俊傑攝影）

颱風鳳凰襲台，墾丁12日下午開始出現大浪，有民眾直擊一隻梅花鹿在海邊，擔心牠遭浪捲走通報墾管處。原來，梅花鹿並非貪玩不顧命，疑似因為遭野狗咬傷，才會卡在沙灘上，但由於浪況惡劣，冒然營救恐人、鹿皆處在危險中，只能等牠自行上岸再協助救治，直至天黑，還卡在沙灘令人相當心疼。

梅花鹿直至晚間仍受困沙灘，模樣惹人心疼（圖／記者黃啟超攝影）

一隻梅花鹿在南灣沙灘上，不斷遭到海浪拍打，颱風天還貪玩衝海裡玩水，浪太大導致雙腳無法施力，直擊民眾上前想幫忙，但牠卻往海裡跑，只好通報墾管處前來救命，原來，梅花鹿根本不是想要玩水，而是疑似遭到野狗咬傷。

廣告 廣告

墾丁國家公園管理處保育研究科技佐闕脩育表示，梅花鹿會跑到沙灘或海中，都是因遭野狗追逐，受驚後往海邊方向跑，該頭梅花鹿應是被狗咬傷，才會在沙灘上動彈不得。

墾丁國家公園管理處保育研究科技佐闕脩育表示，梅花鹿疑似遭到野狗咬傷。（圖／記者朱俊傑攝影）

由於颱風天墾丁風浪太大，冒然救梅花鹿，恐怕人、鹿都會有危險，只能等牠移動到岸上，再由復育區人員進行救治。直至天色已經變暗，梅花鹿仍在沙灘上，遭無情海浪拍打。

更多三立新聞網報導

蕭美琴砸80億歐元換演講⋯總統府澄清報警抓人！造謠男坐輪椅原因曝光

造謠蕭美琴IPAC演講砸80億歐元 41歲男「坐輪椅」下機遭逮：會信腦有洞

砸80歐元換蕭美琴IPAC演講 造謠男機場遭逮「好笑轉貼」：犯什麼法？

殯葬所又出包？燒錯遺體又爆出「偷拍死人照」外流 竹市府說話了

