梅莉莎颶風重創加勒比海 多明尼加慈濟人勘災

同樣受天災影響，十月底的時候，颶風梅莉莎侵襲加勒比海，多明尼加西南部，不少地方受災。當地慈濟志工經由一名退些校長的牽線，在勘災之後，針對災民進行造冊，預計當地時間11月23號，舉行發放。

退休的裘塞琳，回到「布卡烈麗學校」的所在地「拉斯哥尼娜」，穿起了志工服，播善種子。

布卡烈麗學校前校長 裘塞琳：「慈濟與布卡烈麗學校的互動，源於2016年，我們接受到慈濟很多的幫忙。」

十月底，社區遭逢梅莉莎熱帶風暴，資深慈濟志工從首都來陪伴，走進受災的家庭，水痕高度在膝蓋以上，家具、生活物資、孩子的書包等等，來不及搶救，社區志工家訪之後，造冊戶數215戶。

志工 裘塞琳：「很重要的一點，如果社區志工，不投入自己的社區付出，那社區就不會變得更好，不會進步。」

二度拜訪受災家庭，他們的房子貼著慈濟標誌，志工傳達11月23日發放的消息。而這一項行動，需要更多人支援。茶敘說明會可以看見，慈濟隊伍在拉斯哥尼娜，開始要延伸了。

志工 裘塞琳：「希望大家可以付出一點點，同體大悲，有這次的因緣，(拉斯哥尼娜)種下慈濟種子，然後發芽 就像上人在60年前，發願成立慈濟世界一樣。」

