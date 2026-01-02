梅蘭妮亞爆乳迎新當最辣第一夫人！ 川普高喊「世界和平」

梅蘭妮亞和川普一起在海湖莊園跨年，迎接2026年。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

美國總統川普（Donald Trump）在2025年12月31日依照家族傳統，到佛州海湖莊園跨年。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以一襲銀色亮片禮服亮相，盡顯好身材，吸足所有目光。

4.5萬元銀色亮片戰袍有多辣？ 全場目光都在她身上

綜合外媒報導，梅蘭妮亞穿的禮服來自品牌The New Arrivals，由設計師Ilkyaz Özel打造，要價1,450美元（約新台幣4萬5,560元），合身剪裁搭配銀色細腰帶，勾勒出她穠纖合度的身材。另外搭配Christian Louboutin銀色高跟鞋，從頭到腳都閃耀，無疑是全場最美焦點。

梅蘭妮亞與川普一起出場，川普身穿燕尾服，有記者問他2026年的新年新希望是什麼？他說「世界和平」。

川普在海湖莊園跨年，梅蘭妮亞一身爆乳裝相當吸睛。（翻攝marcelitopomoy8 IG）

梅蘭妮亞的亮片禮服來自The New Arrivals，閃耀迷人。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

川普和梅蘭妮亞的兒子巴倫（右一）也現身跨年晚會。（翻攝TikTok）

當天跨年晚會，川普一家齊聚，長子小唐納（Donald Trump Jr.）、小兒子巴倫（Barron Trump）等人都有出席。嘉賓有個個有來頭，包括為梅拉妮雅拍攝紀錄片《Melania》的導演布雷特拉特納（Brett Ratner）、美國國土安全部部長克莉絲蒂諾姆（Kristi Noem），以及以色列總理·納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

當晚還有娛樂和公益橋段，歌手Vanilla Ice獻唱經典名曲〈Ice Ice Baby〉，炒熱現場氣氛。藝術家Vanessa Horabuena更現場創作耶穌畫像，由川普親自主持拍賣，最終畫作以275萬美元（約新台幣8,637萬元）成交，善款將捐給聖猶達兒童醫院及當地警局。

