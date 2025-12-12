梅蘭妮亞穿「黑蕾絲透視裝」亮相！ 川普大讚：我偉大的第一夫人

梅蘭妮亞與川普出席白宮舞會，穿黑色透視裝，低調性感。（翻攝Fox News YouTube頻道）

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）11日晚間出席白宮國會舞會（Congressional Ball）。梅蘭妮亞在台上發表簡短談話，低調卻拋出震撼彈，首度預告將於2026年推出新的立法倡議。川普隨後笑說自己也是第一次聽到，更不忘大讚妻子是「偉大的第一夫人」。

梅蘭妮亞明年要做什麼事？

身為時尚咖，梅蘭妮亞當天的造型也成焦點，她穿愛牌Dolce & Gabbana黑色天鵝絨西裝外套，搭配同系列天鵝絨長褲，內搭黑色蕾絲透視上衣，隱隱約約勾勒出姣好身材，俐落又低調性感。

廣告 廣告

梅蘭妮亞發言時，首先感謝眾議院議長麥克強生（Mike Johnson）協助推動《Take It Down Act法案》，該法案屬於她長期推動的「Be Best」倡議，旨在防制未經當事人同意散布的深偽（deepfake）影像，以及未經修圖的私密影像。該法在今年通過，象徵美國在因應AI濫用與數位性暴力問題上的重要進展。

談到未來規劃時，梅蘭妮亞語帶保留表示：「我希望你們會願意支持我新的立法倡議，那將是一項2026年的計畫。」她說：「其中一些人可能已經知道，因為這項計劃其實已經在進行中。」最後，她祝福現場賓客耶誕快樂、新的一年健康平安。

梅蘭妮亞透露，明年計劃推動新的立法倡議。（翻攝Fox News YouTube頻道）

川普表示，其實自己不清楚妻子的計劃。（翻攝Fox News YouTube頻道）

川普竟然不知道老婆要做什麼？

川普隨後重新站上講台，表示自己其實對妻子的計劃不是很了解，他說：「好吧，這件事我也是第一次聽到，不過我可以確定一件事。」接著轉向議長強生說：「議長先生，這一定會對孩子很好，對吧？」現場賓客聽了瞬間爆笑。

川普接著說：「我不知道她到底在做什麼，但我知道這一定對孩子很好，因為她愛孩子。」他也提到兩人19歲的兒子巴倫（Barron Trump），強調梅蘭妮亞「為兒子感到驕傲」。他也感性表示：「沒有你們，沒有任何一件事能夠成真。我想感謝我偉大的妻子、我偉大的第一夫人，謝謝她一直幫助我。」

更多鏡週刊報導

梅蘭妮亞穿17萬元大衣笑迎白宮耶誕樹！下身亮了 她喊：一定會非常美

梅蘭妮亞穿10萬「沙國綠」露肩禮服驚豔亮相！卻引爆眾怒 川普晚宴到底踩了什麼雷？

川普萬聖節開逗小孩「重現6年前經典畫面」 女童被嚇哭！梅蘭妮亞趕緊秀秀