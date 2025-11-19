梅蘭妮亞穿10萬「沙國綠」露肩禮服驚豔亮相！卻引爆眾怒 川普晚宴到底踩了什麼雷？

梅蘭妮亞穿著「沙國綠」禮服亮相晚宴。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

美國總統川普（Donald Trump）18日在白宮舉辦晚宴，迎接沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德本薩勒曼（Mohammed bin Salman），第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）再次展現時尚外交，穿一襲「沙國國旗綠」的無肩帶禮服亮相，成為全場最美焦點。然而，這件禮服被認為是在向沙國王儲示好，在政壇與輿論中掀起熱議。

這件10萬禮服真的「示好」了王儲？

根據《每日郵報》報導，梅蘭妮亞的禮服來自黎巴嫩品牌Elie Saab，售價3,350美元（約新台幣10.5萬元），顏色是與沙烏地國旗近乎同色的祖母綠，極具外交意義。當天川普在白宮東廳設宴，華府在下雨，但梅蘭妮亞絲毫不受影響，穿大露肩氣場全開。

梅蘭妮亞的禮服來自黎巴嫩品牌Elie Saab。（翻攝Elie Saab臉書）

川普宣布，沙烏地將被提升為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally），並簽署戰略防禦協議，同時讚揚王儲本薩勒曼承諾將向美國投資1兆美元。更自信表示，等兩年後全新的金色宴會廳完工，他要再辦一場更大的沙國晚宴。

然而，沙國王儲重返白宮本來就極具爭議，原因包括《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館內遇害的事件仍未落幕，再加上沙國與911恐攻之間的歷史陰影，使這場晚宴一度成為政治火藥庫。

川普夫婦親自迎接沙國王儲。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

更敏感的是，沙國訪問的時間點，正巧撞上國會討論是否公開已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪檔案的投票。川普雖然表示會簽署，但在華府政治圈，晚宴被批評成「時機極差的公關災難」。

當天晚宴名流雲集，從特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）、FIFA主席詹尼因凡蒂諾（Gianni Infantino）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、黑石集團執行長施瓦茨曼（Stephen Schwarzman），到到國務卿盧比歐（Marco Rubio）、眾議院議長麥克強森（Mike Johnson）等，每個人都自帶話題。

川普在白宮舉辦盛大晚宴，接待本薩勒曼。（翻攝The White House Youtube頻道）

川普晚宴為何在華府掀起怒火？

此外，白宮當天下午在橢圓形辦公室的記者會也火花四射，《ABC》記者瑪麗布魯斯（Mary Bruce）連環追問沙國王儲、卡舒吉命案和911家屬的憤怒情緒，以及川普家族與沙國商業利益是否有衝突等問題。川普聽了當場打斷，怒嗆：「你不要讓我們的客人難堪！」又氣轟轟指記者態度很差、是個爛記者等，更威脅要吊銷《ABC》的採訪執照。

政治評論家比爾克里斯托（Bill Kristol）直言：「在國會討論艾普斯坦檔案的同一時間，沙國王儲在白宮受到軍禮式歡迎，這畫面太象徵性了。」民主黨籍眾議員羅卡納（Ro Khanna）更在國會痛批：「川普現在正在見本薩勒曼？這不是美國優先。真正的美國優先，是與受害者見面，確保女孩不再受傷害。」

