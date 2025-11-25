梅蘭妮亞穿17萬元大衣笑迎白宮耶誕樹！下身亮了 她喊：一定會非常美

梅蘭妮亞親自迎接今年的白宮耶誕樹。（翻攝X@MAGAVoice）

白宮每年迎接耶誕樹，是美國年末最具儀式感的傳統之一。美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日親自現身，迎接從密西根州運來的巨大冷杉耶誕樹，她滿臉笑意說：「一定會非常美！」正式為白宮耶誕布置揭開序幕。

白宮耶誕樹大有來頭？ 第一夫人造型亮點是？

根據《紐約郵報》報導，梅蘭妮亞25日站在白宮北側車道，神情輕鬆、面帶微笑，她穿上愛牌Dior的米色長大衣，搭配紅色手套，穿上格紋Manolo Blahnik 高跟鞋，亮眼優雅，充滿過節氣息。該大衣在品牌官網售價新台幣17萬元。

迎接今年的白宮官方耶誕樹是冷杉，梅蘭妮亞在寒風中對媒體笑說：「它一定會非常美！我們要開始規劃了，從今天就開始。」她也親手觸摸馬車上的巨型耶誕樹，象徵白宮節慶布置正式啟動。

梅蘭妮亞穿愛牌Dior的米色大衣亮相。（翻攝X@MAGAVoice）

梅蘭妮亞穿Manolo Blahnik格紋高跟鞋，充滿過節氣氛。（翻攝X@Remisagoodboy）

白宮耶誕傳統從1966年起延續至今，每年由不同州份的樹農贊助、經全美評選後選出。今年的官方耶誕樹由密西根州著名的Korson’s Tree Farms栽種，也是該農場第二度獲選，對地方而言是一大榮耀。

川普為何沒陪同出席？ 第一家庭怎麼過節？

值得注意的是，總統川普（Donald Trump）並未現身這項傳統活動。當天上午他與中國國家主席習近平通話，同時外交團隊也正在全力處理俄烏戰爭相關協議，希望能在感恩節前達成階段性成果。儘管白宮政務繁忙，節慶儀式仍依慣例進行，由第一夫人獨自代表出席。

根據白宮行程，川普一家預計將在本週感恩節假期返回佛州的「海湖莊園」度假。在此之前，他將於26日在白宮主持一年一度的「火雞赦免」儀式。

