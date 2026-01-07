梅蘭妮亞討厭他跳舞 川普：我還是當選總統啦

美國總統川普在華府甘迺迪中心對著共和黨籍國會議員信心喊話。路透社



美國總統川普週二（1/6）自曝，第一夫人梅蘭妮亞很不喜歡他的標誌性舞蹈手勢，也討厭他嘲笑跨性別舉重選手的樣子。

川普週二在華府「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演藝術中心對著一群共和黨國會議員發表談話。在長達80多分鐘的無稿演說中，川普充分發揮他的綜藝才華。

川普在談到禁止跨性選手參加女性運動賽事等性別政策時，模仿女性選手舉重時的吃力表情，想凸顯跨性選手很輕易就能舉出女選手難以抬舉的重量。川普又是吐舌又是嬌嗔的模仿演出，讓台下議員忍不住笑出聲。

美國總統川普模仿女子舉重選手的吃力模樣，讓第一夫人梅蘭妮亞相當不開心。路透社

就在他想要再次模仿時，似乎突然想到老婆大人梅蘭妮亞（Melania Trump）曾對此表達不滿。川普說：「我太太很討厭我這麼做。她是個很有品的人。她跟我說，這不是總統的樣子。但我跟她說：『我還是當總統了啊』。」

梅蘭妮亞不僅不滿老公戲謔女子選手的樣子，也不愛他著名的「YMCA」舞蹈手勢。川普說：「她討厭我跳舞的樣子。她會說：『親愛的，這不是總統的樣子。』她還說，你能想像小羅斯福跳舞的樣子嗎？我跟她說，歷史這麼悠久，或許她不知道（小羅斯福會跳舞），因為他是很優雅的一個人，即便是民主黨人。」

小羅斯福於39歲時突發小兒麻痺症，之後便得靠輪椅行動。

