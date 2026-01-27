梅蘭妮亞談明州移民執法槍擊案：我們需團結

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）罕見公開談論明州槍擊案，呼籲大家「我們需要團結」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國移民暨海關執法局（ICE）人員，24日在明尼蘇達州擊斃一名美國公民、ICU護理師普雷蒂（Alex Pretti），不到3週內當地第2位美國公民喪生在ICE槍口下，引爆民眾怒火，明州各地接連爆發示威，美國總統川普（Donald Trump）態度似乎也有所軟化，改派「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）進駐明州，取代邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）負責後續行動。同時，第一夫人梅蘭妮亞週二也罕見公開談論明州槍擊案，呼籲大家「我們需要團結」。

根據《衛報》報導，梅蘭妮亞在接受福斯新聞採訪時，談及明尼蘇達州明尼阿波利斯市的緊張情勢，梅蘭妮亞說「我們需要團結，我呼籲大家團結」。梅蘭妮亞表示，「我知道我的丈夫，也就是總統，昨天與當地州長和市長進行了很好的通話，他們正在共同努力，確保和平，避免騷亂」。

梅蘭妮亞強調自己反對暴力，「如果你們要抗議，請以和平的方式進行，在這個時期我們需要團結起來」。

這是川普2.0以來，梅蘭妮亞罕見針對焦點政治議題發聲。梅蘭妮亞來自斯洛維尼亞，過去曾透露由於個人親身經驗，很清楚外來移民想要成為美國公民必須面臨許多阻礙與挑戰。

川普態度趨軟 博維諾遭切割

明州最新一起槍擊案發生後，博維諾暗示普雷蒂試圖攻擊執法人員，但許多公開影像均顯示，普雷蒂當時拿的是手機，博維諾的說法也遭到普雷蒂家屬與友人的強烈駁斥。白宮發言人萊維特談論槍擊案的口氣更是明顯與博維諾不同調，萊維特稱普雷蒂的死是一起「悲劇」，強調將會按照程序展開調查，而沒有針對普雷蒂個人進行任何批判與指控。

同時，明尼蘇達州首席聯邦法官已下令ICE代理局長里昂斯（Todd M. Lyons）本週五必須出庭解釋，為何ICE不應該被指控藐視法庭。法官表示，「本法院對被告一直非常有耐心，儘管被告決定派遣數千名特工前往明尼蘇達州拘留外國人，卻沒有對由此必然產生的數百起人身保護令申請和其他訴訟做出任何安排」。

法官指出，「被告一直向法庭保證，他們認知自己有義務遵守法庭命令，並且已經採取措施確保這些命令得到遵守，然而，令人遺憾的是，違規行為仍在繼續」。

