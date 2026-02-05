梅蘭妮亞：持續與普丁團隊談判 促被綁架烏克蘭兒童返家

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)4日表示，她仍與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的團隊保持聯繫，努力促成更多烏克蘭兒童從俄羅斯返回家園。

她在白宮(White House)向記者表示：「我正在努力，我們正在推進此事。」她說：「我希望我們很快就能取得成功。」

她並未提供更多關於其代表與普丁團隊談判的細節。

一名白宮東廂(East Wing)發言人表示，在梅蘭妮亞去年8月致函普丁談及被綁架的烏克蘭兒童後，雙方一直保持溝通。該信函是由梅蘭妮亞的丈夫、美國總統川普(Donald Trump)親手交給普丁。

自從這位第一夫人開始奔走呼籲以來，已有15名兒童返回烏克蘭，其中包括7名去年12月返回烏國的兒童。

烏克蘭一直指控俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，綁架了至少1萬9,000名其兒童，在未經家人或監護人同意下，將他們帶到俄羅斯或俄羅斯佔領區。俄羅斯則一再否認綁架烏克蘭兒童，稱其行動是為了保護他們免受戰鬥傷害。

俄羅斯和烏克蘭官員4日表示，他們在美國主導、旨在結束這場持續了4年的戰爭的談判中進行了「富有成效」的會談，儘管俄國本週稍早以數百架無人機和創紀錄數量的彈道飛彈攻擊了烏克蘭。

在川普第二任期內一直保持低調的梅蘭妮亞，4日在白宮會見了兩名獲釋的以色列美國人質：席格爾(Keith Siegel)與其妻子阿維瓦(Aviva Siegel)。