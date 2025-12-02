梅蘭妮亞5度操刀設計！白宮耶誕裝飾亮相 川普遭槍擊畫像掀討論

美國總統川普（Donald Trump）回鍋後，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）再次主導白宮的耶誕裝飾，以溫馨傳統元素營造過節氣氛，不過，還是有幾幅風格另類的川普肖像，包括一幅6千片樂高肖像，以及一幅描繪去年7月川普遭槍擊當下的大型畫作。

白宮曝光今年的耶誕裝飾。圖／美聯社、路透社、CNN

梅蘭妮亞親自操刀設計 傳統元素營造過節氣氛

這是梅蘭妮雅第5度主導白宮耶誕裝飾，相較於川普第一任期內2018年的血紅色耶誕樹，引來廣大負評，今年風格明顯走安全路線，布置主題定調為「家是心之所在」，各個廳室布置以傳統元素為主，總計使用51棵耶誕樹、75個花環、超過2000串燈飾、總長超過7公里的緞帶、2800多顆金色星星、10000多隻蝴蝶裝飾，還有54公斤薑餅，由150名志工及設計師，耗時1週完成。

廣告 廣告

不過其中有幾幅另類的川普肖像仍然引發了討論，包括一幅畫像描繪出去年選前7月，川普在賓州戶外造勢時，遭槍擊受傷的歷史性時刻，在滿屋的溫馨耶誕裝飾中顯得突兀。

一幅川普遭槍擊當下的大型畫作引發討論。圖／美聯社、路透社、CNN

由6千片樂高積木拼成的川普肖像也是擺飾之一。圖／翻攝自X@First Lady Melania Trump

巨型白宮薑餅屋登場 白宮恢復暫停多個月導覽行程

另外國宴廳內也展出巨型白宮薑餅屋，而在公開耶誕布置同時，白宮2號也恢復暫停多個月的導覽行程，在川普開啟第二任期後，斥資3億美元將白宮東廂改建為大型宴會廳，導覽行程因此暫停3個月，此次一併恢復。

不過受限於改建工程，導覽路線將會改變，參觀區域也會跟著縮水，一樓的圖書館、金銀器廳和瓷器廳正在施工不對外開放。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

聯大演說遇提詞機壞猛開砲！ 川普籲阻止失控移民：歐洲正走向地獄

AI基建大會師！ 川普白宮宴請科技巨頭 黃仁勳、馬斯克缺席

美第一夫人梅蘭妮亞去哪兒？ 川普上任後僅待白宮2週