梅西印度巡迴僅20分鐘快閃 球迷不滿砸場

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在隊友蘇亞雷斯和德保羅的陪同下，來到印度加爾各答的鹽湖體育場，展開「GOAT」巡迴，也就是史上最強巡迴；球迷情許激動，票價也水漲船高，有人甚至花一個月薪水來買票，只為親睹偶像風采。

只是活動安排卻引發爭議，梅西一出場就被政治人物、貴賓，和維安人員層層包圍，球迷根本很難看得清楚；隨後他在抵達約20分鐘後就匆匆離場，讓現場氣氛瞬間從歡樂轉為憤怒。

加爾各達球迷拉圖爾說：「我們甚至看不到他，連一眼都沒看到，這是事先安排好的嗎？我不知道，為什麼警方不採取行動？我也不知道，所有人都非常憤怒。」

不滿的球迷將怒氣發洩到場內設施上，有人拆毀看台座椅，朝場內投擲雜物，甚至還有球迷衝入場內破壞欄杆；主辦單位遭到警方拘留，西孟加拉邦首席部長也公開向梅西和球迷致歉。

加爾各達球迷恰克羅提表示，「我既沒看到他，他也沒踢12碼球，只快閃10分鐘，簡直就是詐欺，浪費大家的錢、感情跟時間。」

在加爾各答的混亂之後，梅西的巡迴行程繼續進行，隔天他抵達第2站孟買，萬克赫德體育場的維安與安排明顯改善；梅西攜手隊友，與當地的年輕球員互動，就連印度板球傳奇人物德魯卡都現身迎接。

印度板球傳奇球星德魯卡表示，「今天他們3位來到這裡，對孟買、對孟買市民，乃至整個印度，無疑是一個黃金時刻。」

儘管首站遭遇挫折，但梅西的印度行仍持續進行，這位足球巨星接下來還將造訪新德里，與印度總理莫迪會面。

