梅西印度行只現身20分鐘...球迷暴動砸設備 主辦人管理不佳遭拘留

阿根廷足球明星梅西13號展開為期三天的印度之旅，不過才到第一站加爾各答，他只待了20分鐘就匆匆離開，讓球迷相當不滿開始暴動，衝進球場內砸壞設備，現場一片混亂。當地警方表示，由於管理不佳，已經拘留主辦單位人士。

白色轎車緩緩開進球場，全場8萬5千人情緒沸騰，阿根廷足球巨星梅西13號展開為期三天的印度巡迴表演，第一站在西部大城加爾各答的鹽湖體育館拉開序幕。只見梅西被大批隨行人員包圍，下車繞場向球迷揮手致意，不過只待了短短20分鐘就離開，讓球迷相當不滿。

梅西繞場20分鐘後就離開。圖／美聯社 、路透社

憤怒的球迷痛批根本把人當傻子，且一張門票就超過1萬盧比，卻連梅西的臉都沒看到。有球迷吞不下這口氣，開始暴動，衝進場內砸壞設備，甚至把椅子拆下來亂扔，現場一片混亂。當地警方出動維持現場秩序，表示由於管理不佳，已經拘留主辦單位人士，西孟加拉邦政府也向梅西道歉，下令對這次活動展開調查。

球迷暴動衝進場內砸壞設備。圖／美聯社 、路透社

雖然印度行第一天就引發爭議，不過梅西接著來到中部城市海得拉巴觀看一場友誼賽，賽後甚至走下包廂，踏入球場小試身手，讓球迷爆出熱烈的歡呼聲。而梅西這趟印度行還計畫到孟買跟新德里，除了發起慈善活動，也會出席音樂會跟青少年足球訓練營。

