梅西印度行引發暴動 快閃20分鐘球迷不滿砸場

阿根廷足球名將梅西(Lionel Messi)13日訪問印度加爾各答(Kolkata)，展開他為期3天的「史上最佳」巡迴之旅(GOAT tour)，吸引眾多球迷不惜重金，只為一睹巨星風采。不料疑似因為主辦單位安排不善，引發現場觀眾不滿，演變成暴動，如今當局已介入調查。

綜合路透與法新社報導，梅西原定13日在西孟加拉邦加爾各答市的鹽湖體育場(Salt Lake stadium)停留45分鐘，期間將進行短暫的表演賽，但在維安人員的層層包圍下，他最終只繞場向粉絲揮手致意後就離開，從頭到尾僅露面了20分鐘。

不少失望的球迷憤而拆毀球場座椅，有的人則是推倒圍欄衝進場內、扔擲手邊物品，場面陷入混亂。

報導指出，這場活動的門票價格約為3500盧比(38.65美元)，超過印度平均週薪的一半，其中一名球迷更花費高達130美元。

球迷曼蓋祖艾拉(Eddie Lal Hmangaihzuala)表示，他不敢相信現場的管理竟然如此混亂，「梅西很快就離開了，我想他可能覺得不安全」。他專程從米左拉姆邦(Mizoram)前來參加這場活動，全程跨越近1500公里、歷時兩天，卻幾乎連梅西都沒看到一眼。

另一位球迷夏阿(Ajay Shah)告訴印度新聞信託社(PTI)：「我花了5000盧比(約55美元)買票，帶我兒子來看梅西，而不是政客。警察和軍人都在自拍，這都要怪主辦單位管理不善。」

主辦單位未立即對此事件發表評論。西孟加拉邦警方表示，他們已拘留該活動的負責人並展開究責，對方則承諾將給予球迷退費補償。

梅西接下來還將前往海德拉巴(Hyderabad)、孟買和新德里，出席音樂會、青少年足球營和一系列慈善活動，並可能與總理莫迪(Narendra Modi)會面。

他上週帶領邁阿密國際(Inter Miami)贏得美國職業足球大聯盟(MLS)冠軍，並連續第二屆拿下最有價值球員獎。明年的世界盃上，他將率領阿根廷隊尋求衛冕，屆時他將是39歲。