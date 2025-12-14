梅西印度行首站失控！ 球迷暴動怒摔椅、破壞球場

阿根廷球王梅西的GOAT巡禮，首站在印度加爾各答展開，不過卻只是快閃球場20分鐘，引發購票進場的球迷不滿，大批球迷衝入球場，場面混亂。梅西隨後前往「海德拉巴」球場，甚至親自下場互動，引發球迷質疑，同樣都在印度，但待遇卻天差地遠。

阿根廷球王梅西在印度的巡迴之旅引發爭議，第一站加爾各答鹽湖體育場出現嚴重混亂。球迷花費高達4千多元台幣的門票，卻只能見到梅西短短20分鐘，許多人甚至連他的臉都看不到。憤怒的球迷朝場內丟擲物品並衝入場內，推倒主辦單位的帳篷。警方已介入調查並逮捕活動負責人，承諾將為球迷爭取賠償。相較之下，梅西在海德拉巴球場的行程則順利許多，他不僅跟球員互動，還親自下場踢球，這樣的差別待遇引發球迷質疑。

梅西在印度加爾各答的首場活動以混亂收場。當梅西現身鹽湖體育場時，全場情緒高漲，球迷熱情歡迎，梅西也舉起雙手向大家打招呼。然而，由於主辦單位的安排不當，梅西從下車到離場僅有短短20分鐘，讓許多購票的球迷感到極度失望。

一位梅西球迷表示，他們甚至連梅西的影子都沒看到，不知道這是否為事先安排好的情況，也不明白為何警方沒有採取行動，只知道每個人都非常憤怒。另一位球迷則憤怒地展示自己的票券，指出他們一行十人，票價花費1萬至1萬2千盧比（約台幣3463元至4100元），卻連梅西的臉都沒見到，質疑主辦方是否把孟加拉人當成傻子。

球迷的不滿情緒最終演變成暴動，當地警方迅速介入事件。印度西孟加拉邦警察總監庫馬爾強調，他們正在確保這種管理不善的行為不會逍遙法外，也會確保粉絲得到充分的補償。警方已逮捕活動負責人，並要求主辦單位做出賠償。

離開加爾各答後，梅西前往海德拉巴的球場，當地的活動進行得相當順利。當梅西進場時，全場觀眾都站起來歡迎，他還甚至親自下場小露身手。這樣的差別待遇引發球迷質疑，同樣都在印度，為何會有天差地遠的安排，也為梅西的巡迴之旅帶來正反兩極的評價。

