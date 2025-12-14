梅西印度行「快閃22分鐘」！球迷花大錢買票看嘸人 砸爛座椅、燒沙發衝場內抗議

梅西印度行首站就以混亂收尾。圖／翻攝自X ＠Ghana、@SuvenduWB

阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）的印度之旅首站以「混亂」收場！他於13日現身加爾各答的鹽湖體育場（Salt Lake Stadium），原定會待上45分鐘，卻只短短停留22分鐘，甚至有人連一眼也沒看到，讓花上千元、跋涉超過千里的球迷氣炸了，砸毀座椅、燒沙發並衝進球場抗議，現場一片狼籍。

綜合外媒報導，梅西3天印度行預（GOAT India Tour）計造訪加爾各答、海德拉巴、孟買與新德里，活動內容包含青訓足球活動、慈善計畫，以及與球迷見面。此次巡迴首站將揭幕梅西的高達21公尺的雕像，被形容為史上最高的足球員雕像之一，成為一大亮點。

他在隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）、德保羅（Rodrigo De Paul）陪同下出場，不料僅短短亮相22分鐘，在場上更只走過幾個看台後就匆匆離開，且四周都包圍重重保全，讓大多數球迷連梅西影子都沒看到。

據悉，這場見面會採售票制，一張門票最高達1.2萬盧比（大約4152元新台幣），以當地物價來說相當高，甚至有人長途跋涉超過千里，就為目睹偶像球星一眼，卻被主辦單位敷衍對待，瞬間點燃群眾怒火。

大批球迷氣炸，開始砸爛座椅，將座椅丟上場邊，接著上千人衝下台階，用力搖晃鐵欄杆，闖入場內怒吼，甚至放火燒貴賓室沙發，有如一場暴動。不久後警方也到場驅趕人群。

對此，西孟加拉邦首席部長巴內傑（Mamata Banerjee）公開致歉，表示真誠地對梅西及所有球迷道歉。當地警方也表示，已將活動主辦單位負責人拘留調查，並要求退還所有門票費用。

印度足協（All India Football Federation，AIFF）也發聲強調，該場活動為私人公關公司主辦，協會並未知曉相關活動細節。

事實上，梅西曾於2011年在鹽湖體育場出賽國際友誼賽，率領阿根廷隊以1：0擊敗委內瑞拉，時隔多年再次登場，卻讓球迷心寒，更引發暴動，是否影響後續印度行仍有待觀察。



