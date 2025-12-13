梅西印度見面會成暴動現場！票價高昂球迷怒斥主辦 他被迫提前離場

梅西於印度〈GOAT巡迴2025〉中現身科爾卡塔，短暫亮相後被迫退場。（圖／達志／美聯社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）於12月13日造訪印度科爾卡塔，出席〈GOAT印度巡迴2025〉活動，原預計在鹽湖體育場（Salt Lake Stadium）進行全場繞場，但活動現場因人潮失控，最終在混亂中草草結束，梅西也被迫提前離場，引發大批付費球迷不滿，怒斥主辦單位「場面簡直是一場恥辱」。

科爾卡塔球場陷入混亂，球迷擲瓶、破壞設施，梅西提前離場。（圖／翻攝自NDTV網頁）

根據《NDTV》和《印度時報》報導，當天梅西預定於上午11點15分抵達體育場，原安排繞場與球迷互動。不過，球迷從一早即大批湧入，許多人為了搶票支付高額代價，票價從5000盧比至25000盧比（約新台幣1900至9500元）不等，卻連梅西的身影都難以清楚看見。

梅西於印度〈GOAT巡迴2025〉中現身科爾卡塔，短暫亮相後被迫退場。（圖／達志／美聯社）

活動才剛開始不久，梅西一出現在場邊，現場立刻陷入失控。部分無法靠近看臺的觀眾情緒激動，朝場內擲瓶、丟椅，甚至有群眾闖入場地，破壞帳棚與設施。為安全起見，主辦單位與安全人員緊急將梅西護送離場，原定活動隨即喊停。

包括寶萊塢巨星沙魯克汗（Shah Rukh Khan）、印度板球傳奇索拉夫．甘古利（Sourav Ganguly）與西孟加拉邦首席部長馬瑪塔．班納吉（Mamata Banerjee）等貴賓皆原訂參與活動，但最終因混亂而無法登場。

梅西於印度〈GOAT巡迴2025〉中現身科爾卡塔，短暫亮相後被迫退場。（圖／達志／美聯社）

活動主辦人達塔（Shatadru Datta）證實，整場安排被迫臨時取消，「考量場地安全與名人風險，不得不迅速結束」。球迷情緒持續高漲，場內外不斷傳出怒罵與抗議聲，有觀眾受訪時直言：「這是極度丟臉的場面」，也有民眾批評管理失當：「根本是災難等級的活動規劃」。

儘管如此，梅西當天稍早仍參與了另一場較為平和的活動。他透過連線方式，參與在南杜姆杜姆「Sree Bhumi Sporting Club」揭幕的70呎巨型雕像啟用儀式，雕像呈現他高舉世界盃獎盃的英姿，象徵其球壇成就。

梅西於印度〈GOAT巡迴2025〉中現身科爾卡塔，短暫亮相後被迫退場。（圖／達志／美聯社）

這是梅西自2011年後首次再度踏上印度土地。14年前，他曾率領阿根廷國家隊在同一座體育場對戰委內瑞拉，留下1比0勝利的經典回憶。這次回歸原本是印度球迷的盛大節日，卻最終因現場混亂成為一場遺憾收場的風暴。

阿根廷球星梅西再度踏上印度土地，卻遇上場面失控的球迷暴動。（圖／翻攝自X，@MessiXtraHQ）

