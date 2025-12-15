梅西史上最偉大巡迴 大messy！印度球迷砸場

圖／達志影像美聯社

阿根廷足球巨星梅西，13日起在印度4個城市展開GOAT（greatest of all time）史上最偉大的巡迴，沒想到在第一站加爾各答，已經引起一場混亂。場上，因梅西遭到官員等VIP團團包圍，球迷的視線完全受阻，加上梅西原定停留45分鐘，卻只出現20分鐘就離開現場，球迷怒不可遏，直說上當。他們朝場內丟擲包括體育場座椅在內的物品，甚至闖進球場。印度警方透露，已經逮捕活動的主要籌辦人。

阿根廷國家足球隊的毛巾、手機，還有最熱情如火的尖叫聲都已經到位！全場球迷，終於等到他了！

球迷：「梅西！」

DD Sports球賽主播：「他沐浴在鹽湖體育場這一刻的榮光裡。永垂不朽的一刻！」

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），13日到訪印度，展開GOAT（greatest of all time）史上最偉大的巡迴，為期3天，當地4個城市，加爾各答（Kolkata）、海德拉巴（Hyderabad）、孟買（Mumbai）和德里（New Delhi）的球迷，都有幸一睹球王風采。萬萬沒想到，梅西第一站在加爾各答鹽湖體育場（Salt Lake Stadium）的見面會，就引起混亂。

觀眾席上的球迷，朝下丟擲物品，包括水瓶、海報，甚至是體育場的座椅。同個時間，球迷也出其不意一窩蜂地闖進球場，比比看誰能當上砸場王。

這場大亂鬥，源自梅西還有他的隊友德保羅（Rodrigo De Paul）與蘇亞雷斯（Luis Suarez），3人一到場，就遭到政治人物、VIP、其他受邀者和警衛，團團包圍。梅西一行人繞場一圈，但球迷看到的只有一片黑壓壓的人頭。加上梅西原定停留45分鐘，卻只出現20分鐘就離開現場，不只梅西一臉稍顯困惑，球迷也滿滿黑人問號。梅西一離開，球迷們的不滿瞬間炸裂！

球迷：「這是我的票，我們一共10個人，完全不知道來這有何意義。他們把孟加拉省的人當笨蛋。看看我買的票，一張1萬2000盧比(約新臺幣4138元)耶。」

一張見面會的票，從3500盧比，約新臺幣1210元起跳，超過印度平均每周收入的一半，甚至有球迷，不惜付超過3倍的價格，買到的不是見到偶像的歷史性一刻，而是騙局一場。

球迷：「我們根本看不到他，連一眼都瞄不到。這是已經策劃好的嗎？我不知道。為什麼沒有員警採取行動？我不知道。我只知道所有人都怒不可遏。」

球迷：「寶萊塢演員沙魯克汗，原定要來，但結果他也沒來。」

球迷：「這根本是詐騙。說實話，我們想要拿回我們的錢。杜塔先生，也就是這場活動的籌辦人，原是好意，但他的管理太爛，這對加爾各答而言，是黑暗的一天。」

同日，活動的主要籌辦人，遭到當地警方逮捕。

西孟加拉省警察首長 庫瑪（Rajeev Kumar）：「我們已經逮捕活動的主要籌辦人。我們採取行動，不對這個管理不善的情況，視若無睹，我們也希望球迷得到足夠賠償。」

警方透露，主辦單位已經書面承諾，會給球迷退票。西孟加拉省省長班納吉（Mamata Banerjee），也向梅西、所有體育愛好者和球迷道歉，表示會展開調查。梅西第一次來到這個體育場，是2011年，以阿根廷隊長身份出戰一場友誼賽，1-0擊敗委內瑞拉，不料二訪卻留下不堪回憶。

在梅西即將到訪的其他城市，當局已經加強警備。梅西在這趟巡迴中，不只出席球迷見面會、青少年足球訓練營、一場壁球比賽，和推出慈善計畫，也預計會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。

印度，是一個以板球為主的國家，然而，特別是加爾各答，克勒拉（Kerala）和果阿（Goa）長期擁有大量的足球迷。梅西到訪的這個時候，加爾各答豎起一座高達21公尺的梅西個人雕像。這個雕像，13日由在見面會上梅西本人，以虛擬方式親自參加揭幕。

阿根廷足球巨星 梅西：「謝謝你們的認可，今天能親自正式揭幕這個雕像，對我而言是極大榮幸，我很高興，阿根廷國家足球隊還有我，能得到加爾各答人們的支持，能來到這感覺很棒。」

加爾各答讓世界看到印度的梅西熱，但恐怕連梅西都沒想到，熱情竟會一夕過渡到一場混亂。

