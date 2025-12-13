梅西展「GOAT巡迴」現印度鹽湖體育場 將揭幕21m巨像

阿根廷足球傳奇球星梅西周六飛抵印度展開他的「GOAT（史上最佳）巡迴」，將在這裡親身揭幕一座高達約21.3公尺的個人巨型雕像。而13日他現身體育場只不過和球迷輝了輝手就離去，讓不少球迷感到失落。

阿根廷足球傳奇梅西與隊友現身鹽湖體育場在球迷見證下合影。（圖／達志影像路透社）

阿根廷足球巨星梅西抵達印度展開「史上最佳巡迴」活動，引發當地球迷熱烈歡迎。剛率領國際邁阿密奪得MLS冠軍的梅西，選擇印度作為巡迴首站，週六飛抵加爾各答並短暫現身鹽湖體育場。此次為期3日的印度之行，梅西將主持高達21.3公尺的巨像揭幕儀式，並拜會印度總理莫迪，還將前往孟買等城市，吸引無數球迷熱切期待，甚至有人從鄰國尼泊爾專程趕來一睹偶像風采。

梅西抵達加爾各答時，與隊友德保羅和蘇亞雷斯一同從白色汽車下車，立即引發現場球迷激動歡呼，呼喊聲此起彼落。雖然梅西只是與主辦單位打招呼並向球迷揮手示意後便離開，仍讓在場球迷難掩興奮之情。許多忠實粉絲前一晚就在機場熬夜等候，手持球衣和阿根廷國旗，只為目睹偶像的身影。

一位特地從尼泊爾前來的球迷表示，見到梅西是他的夢想之一，為此他熬夜犧牲白天，從鄰國趕到印度。另一位球迷認為，梅西看到為他準備的安排會感到驚訝，也會對自己在加爾各答及全印度被崇拜的程度感到震驚。

為迎接梅西的到來，當地籌備了盛大的歡迎儀式，其中最引人注目的是一座梅西巨像。這座高約21.3公尺的雕像由45人團隊耗時27天精心打造，將作為歡迎儀式的重要部分。在體育場外，已能看到攤販販售印有梅西肖像的球衣與毛巾，主辦方更設立「哈囉梅西」球迷專區，吸引大批民眾前來購票，排隊人潮綿延不絕。

一位球迷感嘆，加爾各答有一半都像阿根廷了，尤其在世界盃期間，已經分不清兩地差異。在這次為期3日的印度巡迴中，梅西除了加爾各答的活動外，還將在新德里會見印度總理莫迪，並造訪孟買等城市，當地球迷對此充滿期待。

