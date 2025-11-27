梅西感恩節大遊行今登場 警力升級 沿線大規模交管

感恩節前夕，紐約市長亞當斯(Eric Adams)與市警總局(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)26日晚於曼哈頓上西城出席氣球預充活動，並就27日舉行的第99屆梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)發布安全簡報。

市府與警方強調，目前沒有任何可信或具體威脅指向遊行，但警方將部署大規模、可見與不可見的多層次安保力量，確保數百萬名觀眾與參與者的安全。亞當斯表示，感恩節大遊行是深受兒童、家庭與全紐約人喜愛的節慶傳統，也象徵著假日購物季正式開啟，對城市經濟具有重要作用。

亞當斯呼籲民眾盡量搭乘公共交通，因遊行沿線將實施大規模交通管制。他提醒，若民眾沿途發現可疑情況，「看到什麼、請說出來」，可直接向沿線制服員警通報或撥打911報警。

蒂池則針對當日稍早在華府發生的國民兵遭槍擊事件，稱目前無證據顯示與紐約市有關聯，警方正與華府執法機構保持聯繫並密切監控情勢。她表示，梅西遊行為美國最具代表性的感恩節活動之一，今年共有8000人參與遊行、42個大型氣球、28輛花車、11支樂隊及全球5000萬名觀眾透過直播收看。

她說，盡管沒有任何已知可信的威脅，警方仍將在2.5哩的遊行路線沿線部署上千名警員，並由緊急勤務組(ESU)、騎警、警犬隊、港務、航空、炸彈小組等單位支援；空中也將部署直升機與無人機，加強監控與回應能力。

同時，警方並將沿線設置數百輛阻車車輛與約1萬4000個金屬護欄；市、州及聯邦多個部門將在聯合指揮中心共同運作，監控固定與移動攝影機畫面；情報單位將持續分析社群平台訊息以搜尋潛在風險。蒂池強調，除了可見的警力之外，還有大量不著制服的情報與反恐人員在場執勤，提供更多安全保障。

「最重要的力量仍然是民眾本身，民眾是最有效的力量倍增器。」她再次呼籲若發現可疑狀況務必即時通報。

她表示，今年警力與無人機部署將較去年增加，警方正以「高度警戒」做足準備。針對提問是否因應近年多次有抗議人士試圖衝入遊行隊伍，蒂池回應指警方已有專責小組處理，並把類似華府槍擊、針對執法單位的暴力風險納入部署中。

