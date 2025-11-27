梅西感恩節大遊行 Labubu、獵魔女團首參加遊行

美國感恩節每年的重頭戲，紐約梅西大遊行正式登場。今年參加遊行的大氣球，包括近來爆紅的Labubu，還有「Kpop獵魔女團」的黛比。

美國梅西感恩節大遊行即將登場，現場可見最近爆紅的Labubu和Kpop獵魔女團的大氣球。（圖／達志影像美聯社）

感恩節前夕，紐約上西城的街道早已被熱情的人潮擠得水洩不通，大家都迫不及待地想要觀看感恩節遊行前的「巨型氣球充氣活動」。梅西感恩節遊行發言人Orlando Veras表示，梅西百貨感恩節遊行的氣球充氣儀式已成為紐約一項獨特的盛事，吸引超過100萬人前來近距離觀看這些氣球。現場工作人員忙碌地將氦氣灌入各個氣球內，巴斯光年、悟空、皮卡丘、米妮等深受大家喜愛的卡通人物逐漸成形，令圍觀民眾嘆為觀止。

今年的遊行陣容特別豐富，除了傳統角色外，還加入了不少新面孔。梅西百貨營運總監Kathleen Wright強調，今年他們推出了一系列精彩的新氣球，包括瑪利歐、Pac-Man、巴斯光年、史瑞克，以及來自Kpop獵魔女團的黛比。這些巨型氣球不僅讓大人們看得目不轉睛，也讓許多第一次參與活動的小朋友感到無比興奮。一位觀看氣球的小朋友興奮地表示，他很喜歡這些氣球，因為它們真的非常巨大，這讓他感到非常興奮，特別是他最喜歡的朵拉氣球。

這場盛大的遊行將於美東時間上午8點30分正式啟動，遊行路線將沿著中央公園西側一路前進，最終抵達梅西百貨。據主辦方預估，今年的梅西感恩節大遊行將吸引約350萬人沿街觀賞，另有3000萬人會透過電視轉播收看這場年度盛事。

