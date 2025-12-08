梅西率邁阿密奪首冠 貝克漢：球給他就對了
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再次展現冠軍本能，在美國職業足球大聯盟（MLS）總冠軍賽送出兩次關鍵助攻，率領邁阿密國際以 3：1 擊敗溫哥華白浪，奪下隊史首座 MLS 盃冠軍，也是梅西成年隊生涯第 44 座冠軍。
邁阿密國際能在三年內登頂，更添傳奇色彩。梅西 2023 年加盟時，球隊仍是聯盟墊底，但隨著他的號召力，布斯克茨（Busquets）、艾爾巴（Jordi Alba）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）等昔日巴薩戰友相繼加入，球隊完成從「末段班」到「王者」的華麗逆襲。
此役邁阿密第 8 分鐘靠烏龍球先馳得點，之後遭追平；梅西第 71 分鐘以招牌穿透式妙傳助德保羅（Rodrigo De Paul）破門超前，補時再助攻阿連德（Tadeo Allende）鎖定勝局。全場超過 7 萬名球迷高喊「MVP」，再度見證 38 歲球王的主宰力。
值得一提的是，2026 年北美世界盃將極可能是梅西國家隊生涯的「最後一舞」。隨著奪下 MLS 首冠，他的狀態與目標均清晰可見：在美國，不僅帶領邁阿密再創新篇，也為個人最後一次世界盃舞台做準備。
為球隊奮戰十二年的老闆貝克漢（David Beckham）賽後激動表示：「把球交給梅西，他就能為你創造機會。」他感嘆球隊三年轉變宛如奇蹟，而梅西的到來，是邁阿密國際改變命運的起點。
