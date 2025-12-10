梅西率「邁阿密國際」奪冠拿MVP 老闆貝克漢熱情擁抱

阿根廷傳奇球星梅西，率領「邁阿密國際」奪下隊史首座MLS總冠軍後，又獲頒年度MVP大獎，再度刷新自己的紀錄。球隊老闆貝克漢，也罕見帶著一家人同框慶祝，貝克漢從球員轉型球隊老闆，又交出漂亮成績。

阿根廷傳奇球星梅西在加入邁阿密國際後，為球隊帶來巨大轉變，不僅率隊奪下隊史首座美國職業足球大聯盟（MLS）總冠軍，更獲頒年度最有價值球員（MVP）大獎，再度刷新個人紀錄。這場勝利不僅是梅西職業生涯的新里程碑，也讓球隊老闆貝克漢倍感榮耀，他更帶著全家人出席慶功宴，共同見證這歷史性的時刻，展現了貝克漢從傳奇球員轉型為成功球隊老闆的非凡成就。

梅西在獲得MVP大獎後表示，過去的一年對他們團隊來說非常特別，經歷了許多挑戰與成長。雖然獲得個人獎項令人欣喜，但他更希望與隊友們分享這份榮耀。梅西強調，他能夠同時獲得金靴獎，都要歸功於隊友們的支持與協助，展現了他謙遜的一面。

在邁阿密國際奪冠的慶祝現場，球隊老闆貝克漢身著全黑西裝，與梅西熱情擁抱，分享這振奮人心的勝利時刻。值得注意的是，貝克漢難得帶著全家人包括妻子和幾名子女一同出席慶功宴，全家人罕見同框，共同見證這個榮耀時刻，顯示出這次冠軍對貝克漢家族的重要意義。

根據美國媒體報導，貝克漢的職業生涯轉變相當成功，從傳奇球員到藝人，再到如今的球隊老闆，每一個身分都經營得非常出色。這次帶領邁阿密國際奪冠，更證明了他在足球管理領域的卓越才能，為他多元化的成功事業再添一筆亮眼成就。梅西的加入與出色表現，不僅為球隊帶來冠軍榮耀，也讓貝克漢的投資與眼光獲得了最好的回報。

