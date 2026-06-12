梅西、C羅6度出戰世足寫歷史 球星姆巴佩擔任法國隊長

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阿根廷球王梅西跟隊友練球，備戰2026世足賽。本屆世界盃最夯的話題，無疑是梅西跟葡萄牙球星C羅，兩位老將諸神黃昏般的最後一舞；將在賽會期間度過39歲生日的梅西，與41歲的C羅，雙雙締造生涯第6度出征世足賽的空前紀錄。曾8度榮獲世界足球先生的梅西，對阿根廷想衛冕世界盃冠軍，影響力無可取代。

阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼表示，「非常重要，一如往常。不僅在更衣室裡，當他在場上時，他傳遞給隊友的一切、他所營造的氛圍，都令人難以置信。」

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除了傳奇老將可能的最後一舞，當代足壇已經由中生代全面接班。法國隊長姆巴佩，肩負帶領法國重返榮耀的重任，目前累積12顆進球，也有機會打破16球的歷史進球紀錄；此外巴西邊鋒維尼修斯，也是目前破壞力最強邊鋒之一，2位當家球星都處在生涯巔峰，將以極具破壞力的進攻主宰賽場。

至於未來之星，則要關注西班牙天才翼鋒亞馬爾，他將在賽會期間度過19歲生日，傷癒復出後展現驚人突破節奏，為了激勵自己，靦腆地許下奪冠承諾。

西班牙國家隊前鋒亞馬爾說：「如果贏得世界盃的承諾，我承諾如果贏得世界盃，哇，如果我們贏了的話，我會讓我的鬍子保持這樣。你說一年？不可能，蓄鬍3個星期。」

還有一個不容忽視的超新星，首度踏上世界盃殿堂。挪威外號進球機器的前鋒哈蘭德，年僅25歲就以極高的進球效率聞名，成為各國後防線的噩夢；睽違28年重返世足賽的挪威，全隊上下都對他寄予厚望，期盼哈蘭德能把職業聯賽的火力帶到世界盃。

挪威國家隊後衛海根認為，「場上不會有很多機會進球，我們的任務就是把球送到他腳下，為他創造機會。然後我們相信，他會在世界盃上為我們打進一些關鍵進球。」

無論是傳奇雙星的最後一舞，還是中生代與超新星的強勢崛起，2026世界盃參賽的48隊蓄勢待發；這場結合傳奇最後一舞，與世代交替的足壇盛事，勢必會為全球足球迷帶來最難忘的經典對決。

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