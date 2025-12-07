梅西2次神助攻！ 梅西率邁阿密國際奪MLS首座冠軍

阿根廷球星【梅西】率領「邁阿密國際」，以3比1擊敗「溫哥華白浪」，奪下隊史首座美國職業足球大聯盟(MLS)冠軍。在決賽中，梅西送出兩次關鍵助攻，幫助球隊拿下冠軍，並拿下決賽MVP。2026年世界盃足球賽將在明年6月登場，將年滿39歲的梅西，將迎來生涯最後一屆世界盃。

梅西（左）率領邁阿密國際，奪下隊史首座美國職業足球大聯盟冠軍。右為大衛貝克漢。（圖／達志影像美聯社）

足球傳奇梅西再創輝煌，帶領邁阿密國際隊以3比1擊敗溫哥華白浪，奪得隊史首座美國職業足球大聯盟冠軍獎盃。這場關鍵比賽中，梅西貢獻兩次精彩助攻，幫助德保羅和阿連德攻入致勝進球，同時也收穫了個人第48座賽事冠軍獎盃及決賽MVP榮譽。38歲的梅西明年將最後一次參加世界盃，全球球迷都熱切期待這位足球巨星能否帶領阿根廷實現世足2連霸的壯舉。

廣告 廣告

在這場冠軍賽中，梅西展現了超凡球技和卓越視野。比賽中，他一記精準助攻將球傳給德保羅，成功突破僵局，使邁阿密國際以2比1領先對手。球評激動地描述這一幕：球被搶回來後梅西控球，傳給德保羅完成進球，讚嘆梅西的表現「真的超神」。隨後在傷停補時階段，梅西再次展現大師風範，助攻隊友阿連德鎖定勝局，最終幫助球隊以3比1的比分贏得勝利。

邁阿密國際總教練馬斯切拉諾高度評價梅西的表現，他表示梅西整個賽季的表現和數據都非常出色，而且對球隊極其投入。馬斯切拉諾強調，梅西不需要太多觸球就能發揮關鍵作用，這正是他成為MVP的原因。

即將39歲的梅西明年將迎來他職業生涯最後一次世界盃征程，這也成為全球關注的焦點。根據報導，阿根廷將在下一屆世界盃J組中領銜出線，同組對手包括奧地利、阿爾及利亞和約旦。梅西能否再度帶領阿根廷實現世足2連霸，已成為足球界熱門話題。

作為世界盃東道主之一的美國，當地球迷對本國隊伍的表現持樂觀態度。一位美國民眾表示，美國隊所在的小組形勢不算最好也不算最糟，雖然會面臨一些挑戰，但他相信美國隊能夠晉級，並且在通往決賽的道路上會很順利。

儘管距離世界盃開賽還有半年時間，但世足賽的熱潮似乎已經開始在全球範圍內掀起。足球迷們都在期待著梅西在世界盃舞台上的最後一舞，以及各支球隊將會呈現的精彩比賽。

更多 TVBS 報導

2026是最後一舞！ C羅、梅西談世界盃 不想成球隊「負擔」

人口比萬華區少！島國「古拉索」僅15.6萬人 踢進2026世界盃

「死亡之組」消失了！ 2026世足分組抽籤出爐

川普出席世界盃抽籤儀式 獲頒FIFA和平獎

