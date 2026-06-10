2026世界盃／梅西C羅最後一舞 七大焦點一次看
2026世界盃將於6月12日點燃戰火。這不僅是世界盃首度由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦，也是史上首次擴編至48隊、104場比賽的全新時代。從梅西(Lionel Messi)與C羅(Cristiano Ronaldo)的最後一舞，到姆巴佩(Kylian Mbappe)、哈蘭德(Erling Haaland)、亞馬爾(Lamine Yamal)等新世代球星接班，再到亞洲與非洲新勢力挑戰傳統強權，這場歷時39天的足球盛宴尚未開踢已話題十足。資深球評何長發與愛爾達主播洪志瑋接受央廣專訪，解析12組戰力版圖與七大焦點。
擴軍48強 開啟世足新紀元
2026世界盃足球賽首度擴軍至48隊，參賽隊伍較以往增加三分之一，小組賽由8組增為12組，淘汰賽也從16強擴大為32強。何長發認為，這代表世界盃持續走向全球化，讓更多過去難以躋身決賽圈的國家有機會登上最高舞台。
包括烏茲別克、約旦、維德角、庫拉索等隊伍，都是世界盃史上的新面孔；蘇格蘭與挪威則睽違28年重返世界盃會內賽，伊拉克透過洲際附加賽，相隔40年後再度踏上世界盃舞台，紐西蘭也在等待16年後重返世足賽。
世界盃首次擴編至48隊、104場比賽。(AI生成圖/ 原圖取材自FIFA官方臉書)
何長發與洪志瑋都認為，賽事規模同步擴張，讓本屆世足賽充滿新鮮感。賽程從過去64場增加至104場，比賽天數也從27至29天延長至39天，增加了40場比賽，也增加許多精彩刺激與不可預測性。
不過何長發認為，在FIFA賽制安排下，小組賽強碰強的機率降低，各組種子隊優勢更加明顯，真正高潮將從淘汰賽開始。
梅西、C羅謝幕 雙驕最後一舞
本屆世界盃最受矚目的焦點之一，就是38歲的梅西挑戰衛冕冠軍夢，41歲的C羅則力拚生涯唯一缺少的世界盃金盃。本屆世界盃也被視為兩位傳奇球星的最後一舞。何長發：『(原音)梅西他想打破幾十年來世界盃冠軍國家衛冕的一個表現，自從1962年巴西之後，就沒有曾經一支國家的強隊在世界盃能夠達成衛冕成功。那對Ｃ羅來講，他這一生裡面最大的遺憾，就是世界盃冠軍未曾拿過，所以這是他最後一搏。』
洪志瑋也認為，兩人在接近40歲的年紀仍維持極佳身體狀態，能再次站上世界盃舞台本身就是一大話題，更何況這將是他們世界盃生涯的最後一役，深具歷史意義。
姆巴佩、哈蘭德、亞馬爾 新世代接班大戰
除了雙驕謝幕，今年世界盃也是新世代球星爭奪舞台的時刻。法國的姆巴佩、挪威的哈蘭德、英格蘭的貝林漢姆(Jude Bellingham)，以及18歲西班牙天才亞馬爾，都被視為未來球王接班人選。
洪志瑋特別提到，近期最受關注的新星就是亞馬爾。雖然先前傳出傷勢，但最新消息顯示他的恢復狀況良好，可望趕上小組賽首戰。洪志瑋：『(原音)當然他最近雖然受傷，但受傷的復原狀況非常好，現在昨天傳出來消息是預計他會在這個小組賽的時候，正式開賽的時候，他就能夠健康的出賽第一天的比賽，所以說他確實是非常受到矚目。』
12組戰力解析 誰在死亡之組？
究竟12個小組誰能突圍？A組的墨西哥坐擁地主與高原優勢，被看好搶下分組龍頭。何長發指出，墨西哥向來具備技術流傳統，加上高海拔氣候帶來的主場優勢，在歷屆世界盃小組賽都有不錯成績。
B組的瑞士近年在世界盃表現穩定。C組的巴西仍是出線最大熱門，但上屆勇闖4強的摩洛哥同樣具備黑馬潛力。D組東道主美國來勢洶洶，希望發揮地主優勢，土耳其則是最大競爭對手。
E組方面，何長發認為德國在本組呈現「斷層式領先」，出線問題不大。F組由荷蘭、日本、瑞典與突尼西亞同組競逐，其中荷蘭、日本與瑞典都具備晉級實力，堪稱本屆死亡之組。
G組的比利時迎接最後黃金世代，仍具統治力，但必須提防埃及挑戰。H組的西班牙是上屆歐洲國家盃冠軍，在小組中實力一枝獨秀，也是目前奪冠賠率最熱門的隊伍之一。
I組則有上屆亞軍法國，以及挪威與非洲勁旅塞內加爾同場較勁，競爭激烈。J組的阿根廷尋求衛冕，被看好以分組第一晉級。
K組由C羅率領的葡萄牙最受矚目；L組的英格蘭同樣是奪冠熱門，但莫德里奇(Luka Modric)領軍的克羅埃西亞仍是不容小覷的勁敵。
擴軍後 亞洲、非洲能否再創驚奇
48強制度讓亞洲與非洲獲得更多參賽名額。何長發認為，摩洛哥、日本等隊能否再度突破傳統強權封鎖，是本屆世界盃的重要觀察指標。何長發：『(原音)我們來講說擴軍比賽之後的世界盃，也讓亞洲、非洲的球隊增加參與的機會，也勢必造成很多亞洲、非洲球隊被外界所期待，能不能在這個世界盃裡面有驚爆人們的表現，這是第一個看點。』
洪志瑋指出，本屆世界盃亞洲名額增加至8.5席，創下歷史新高。除了日本、南韓外，首次闖進世界盃的烏茲別克尤其值得關注。洪志瑋：『(原音)亞洲球隊呢，從原本以前上一屆的4.5個晉級門票，增加到現在是8.5個晉級門票。這個為什麼會「.5」呢？當然就是有透過洲際附加賽結果，伊拉克也獲得了晉級，所以這樣一來的話，亞洲隊伍這一次其實是空前多的一些隊伍。而且亞洲的球隊當中，烏茲別克這個亞洲算是領尖、蠻前面的一支隊伍，身體對抗性也蠻好的，算是蠻值得期待，雖然說他們世界盃是第一次來參加。』
何長發與洪志瑋都預測日本與南韓有機會晉級淘汰賽，而日本能否突破8強魔咒，備受矚目。
新規則上路 可能左右戰局
本屆世界盃將實施多項新規定，包括換人離場必須加快速度、定位球開球時間限制等。最具爭議的是「捂嘴」可能遭判罰的新規範，姆巴佩與C羅等球星都曾公開表達疑慮。何長發認為，這些執法尺度很可能成為賽事焦點。
此外，洪志瑋也提到，因應賽事擴編，本屆黃牌制度新增2次歸零機制。球員在3場小組賽中若累積2張黃牌，將面臨停賽；但小組賽結束後，黃牌紀錄將自動清除。
進入淘汰賽後，黃牌重新計算，若在32強至8強階段累積2張黃牌，將於準決賽停賽；而8強賽結束後，黃牌紀錄將再度歸零，確保沒有球員會因累積黃牌而錯過冠軍決賽。
六朝傳奇誕生 紀錄等待改寫
隨著世界盃到來，加上賽事擴編，全球球迷也將見證多項紀錄被改寫。
何長發特別提到，梅西、C羅以及墨西哥傳奇門將奧喬亞(Guillermo Ochoa)只要踏上美加墨世界盃賽場，就將創造從2006年至2026年連續征戰6屆世界盃的歷史紀錄，三人將同台書寫「六朝元老」傳奇，堪稱本屆世足賽最值得致敬的一幕。
此外，世界盃歷史累積進球王是德國傳奇前鋒克洛澤(Miroslav Klose)，他在4屆世界盃共攻入16球；而本屆最有機會挑戰這項紀錄的球員，正是梅西與姆巴佩。何長發：『(原音)因為梅西已經累積進了13個球，另外一位年輕一代的射手就是姆巴佩，進了12個球。而且在本身比賽裡面，有些小組比賽裡面也許會碰到比較弱的球隊，會使這個進球數很自然地產生；然後比賽從過去你打到冠軍最多7場，本屆比賽擴編之後，你要打到冠軍前後要多了1場，就打了8場比賽，一場出賽容易使這個球星表現進球數的一個機會更多。』
洪志瑋則認為，18歲的西班牙超級新星亞馬爾若表現出色，也有機會刷新世界盃多項最年輕數據新紀錄。
除了場上的競爭，本屆世界盃也將首度引進美式娛樂元素。洪志瑋指出，本屆決賽將比照美式足球超級盃模式，中場休息延長至30分鐘，並安排美國流行天后瑪丹娜(Madonna)、拉丁天后夏奇拉(Shakira)，以及南韓天團BTS演出。由於休息時間增加一倍，落後球隊將有更多時間調整戰術，很有可能影響比賽節奏與戰局發展，但對觀眾而言，卻是兼具競技與娛樂效果的視覺盛宴。
從48強擴軍、雙驕謝幕，到新世代球星接班與亞洲、非洲新勢力崛起，2026世界盃尚未開踢已話題十足。未來39天，全球球迷不僅將見證史上規模最大的足球盛宴，也將共同見證世界足球版圖重塑與新紀錄誕生的重要時刻。(編輯：許嘉芫)
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