梅門全球平甩榮耀賽 助長者、身障與獄所改善健康

▲蘆洲空中大學陽光樂齡隊參加榮耀賽。（圖：新北社會局提供）

由梅門一氣流行養生學會、梅門文化基金會及新北市社會局聯合主辦的「二○二五全球平甩榮耀賽」，於日前在五股梅門平甩堂登場，現場除了蘆洲空大陽光樂齡隊等八支隊伍參加，並有來自台東監獄、花蓮三棧文健站、大陸蘇州、印尼吉里汶島、新加坡等十支本島及海外隊伍，以錄影影片參賽。主辦單位期望從新北出發，跨國共振，透過「平甩傳愛」精神，祈求身心靈平衡與世界和平。

平甩功由李鳳山大師創立，動作簡單、易學易懂，不受時空限制，每日十分鐘即可練習，疏通經脈、補充元氣。在新北社會局支持下，弟子深入老人機構、身障小作所，甚至林口觀照園街友中途之家，推廣平甩功，促進身心靈健康。

新北社會局長李美珍表示，感謝李鳳山大師創立平甩功，社會局自五年前起與梅門合作，並將「甩活力」納入動健康八力之一，與自癒力、肌耐力、護身力、智慧力、心創力、愛笑力等共同推動，每年舉辦觀摩賽，透過種子老師深入據點教導，改善長輩與身障者身心，更分享經驗，讓更多人受益。

梅門平甩功總教練李志恒指出，今年最特別是台東監獄隊伍，在前後任典獄長支持下，由理事長刑啟亮教練帶領輔導。受刑人每次上工前先平甩十分鐘，成功改善身心狀態，參賽受刑人健康回升，心性亦大幅轉化，甚至有人因此發願茹素。李鳳山強調，透過平甩傳愛，讓這項簡單養生功法深入偏鄉與特殊團體，持之以恆皆能練出健康。