梅門「平甩傳愛」 全球榮耀賽健康回升心性轉化

【民眾新聞葉柏成新北報導】由梅門一氣流行養生學會與梅門文化基金會和新北市社會局聯合主辦的「2025全球平甩榮耀賽」，昨〈21〉日在五股梅門平甩堂盛大登場。現場不僅有蘆洲空大陽光樂齡隊等8支隊伍參加，還有來自台東監獄、花蓮三棧文健站、大陸蘇州、印尼吉里汶島、新加坡等本島和海外10支隊伍，以平甩錄影影片參賽。希望從新北出發，跨國共振，透過「平甩傳愛」的精神，祈求身心靈平衡，世界和平。

社會局長李美珍出席「2025全球平甩榮耀賽」時，感謝李鳳山大師創立平甩功，社會局五年前開始與梅門合作，並將「甩活力」納入動健康八力之一，與自癒力、肌耐力、護身力、智慧力、心創力、愛笑力等一起推動，並每年舉辦觀摩賽，不僅透過種子老師，深入新北據點傳授教導練習，改善長輩和身障者身心，更外擴分享經驗，讓更多人受益。

《圖說》平甩功創辦人李鳳山大師（中）和李美珍局長頒發獲獎者獎牌及獎金。〈社會局提供〉

她指出，平甩功係李鳳山大師所創，動作簡單，易學易懂，且不限任何時空，皆可練習，每日10分鐘，能去瘀活血、疏通經脈、補充元氣，可以改善長輩睡眠品質和三高等問題。李鳳山的弟子，在新北市社會局的支持下，深入老人機構、身障小作所，甚至林口觀照園街友中途之家，教大家透過平甩功，促進身心靈健康。

梅門平甩功總教練李志恒表示，今年參賽中最特別的是台東監獄隊伍，在前後任典獄長的支持下，由梅門一氣流行學會理事長刑啟亮教練帶領輔導。受刑人每次上工前先平甩十分鐘，成功改善受刑人的身心狀態。去年參賽的受刑人不僅身體健康回升，心性亦大幅轉化，甚至有收容人因此發願茹素。

《圖說》南雄合和隊穿著平甩服整齊劃一的練功。〈社會局提供〉

李鳳山說，世界和平要從人的身心靈平衡開始，透過平甩傳愛，讓這項簡單的養生功法深入偏鄉與特殊團體，不分族群、國界，只要大家持之以恆，都能透過平甩練出健康與自覺的力量。