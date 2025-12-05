梅開四度！《慾望城市》女星在倫敦低調完婚 小14歲尪身分曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

69歲女星金凱特羅當年憑藉參演《慾望城市》一角，躍身成為國際知名女演員，然而，有過三段婚姻的她，感情狀態備受關注，近日，她與交往多年的音訊工程師男友低調完婚，消息曝光掀起大家關注。

根據外媒報導，金凱特羅昨（4日）低調跟男友羅素湯瑪斯在倫敦舉辦婚禮，婚宴規模不大，僅邀請12位賓客共襄盛舉，婚禮當天金凱特羅穿著訂製的Dior套裝，搭配手套以及帽子，襯托出她絕美氣質。

事實上，金凱特羅跟老公是在2016年於英國BBC電視台相識，即使兩人年齡相差14歲，但沒有成為彼此相戀的阻礙，如今交往多年終於修成正果，而金凱特羅受訪時曾甜讚老公個性幽默，坦言對方雖然有些叛逆，但這點卻也是她最喜愛的地方。

金凱特羅跟男友交往多年。（圖／翻攝自IG）

