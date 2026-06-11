梅雨下半場來了！滯留鋒重回台灣上空 雨最大時間曝

梅雨下半場即將登場，氣象專家林得恩表示，今天下半天至明天（12日），滯留鋒自巴士海峽開始北抬，重新回到台灣上空，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生機率。周六（13日）另一滯留鋒在華南建立；周日、下周一（14、15日）鋒面接近，加上西南風環境，水氣充沛，中南部有短延時強降雨，北部也有陣雨或雷雨。

林得恩今天上午在臉書發文指出，美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，今下半天至明天梅雨鋒面自巴士海峽開始北抬，重新回到台灣上空，西半部地區及東半部山區都有短暫陣雨或局部雷雨，並有大雨發生的機會；整體雨勢與前幾天比較，強度有稍減緩的趨勢，降雨熱區也轉調至中北部，午後對流發生的機會較高。

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林得恩說明周末天氣，周六鋒面逐漸離開台灣，不過另一滯留鋒面在華南建立，環境為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區上半天有零星短暫陣雨，其他地區多雲；午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生的機率。

林得恩提到，周日、下周一鋒面再度接近，位於台灣北部海面，再加上環境為西南風影響，水氣補給充沛，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時強降雨發生機率，北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部持續維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。

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