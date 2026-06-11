梅雨下8天全台水庫飽喝4.3億噸 曾南烏3水庫每小時長高2公分
根據經濟部水利署截至今（11）日最新統計，這波梅雨鋒面自6月3日上午7時至今天下午3時止，8天降雨已替全台水庫帶來4億3,160萬噸水；其中，曾文＋烏山頭水庫進帳1億600萬噸，南化水庫也進帳5,200萬噸，合計南部3大水庫共流入1億5,800萬噸，占這波入庫逾1/3。
經濟部次長賴建信今早出席立法院經濟委員會前受訪表示，受梅雨挹注，南部各水庫的水位以每小時約2公分速度上升。
統計顯示，曾文水庫今早蓄水率才16.5%，今天下午5時已達19.5%，接近2成。烏山頭水庫今早蓄水率25.8%，今天下午5時已逾3成，達31.6%。合計曾文及烏山頭本波梅雨已入流1億600萬噸。
南化水庫今早蓄水率40%，今天下午已逼近46%；8天梅雨入流量5200萬噸。
經濟部表示，本波降雨已為全台主要水庫帶來逾4.3億噸入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，台南地區主要水庫集水區降雨效益尤為顯著。
北部石門水庫入流量也很可觀，8天入流6610萬噸，入流量排全國主要水庫第二。
蓄水率已逾9成的水庫包括新山水庫（98.3%），鳶山堰（100%），寶山＋寶二水庫（100%），永和山水庫（91.8%），德基水庫（93.3%），金門太湖水庫（98.6%）。
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