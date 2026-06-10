梅雨中場休息不到一天 氣象粉專提醒：南部明起又有雨

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梅雨進入中場休息階段，今下午起至明日清晨，將是本波降雨的空檔期，但明日白天起鋒面再度北上，南部又將轉雨。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署對6縣市發布陸上強風特報，同時仍維持對12縣市大雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅雨進入中場休息階段，今下午起至明日清晨，將是本波降雨的空檔期，但明日白天起鋒面再度北上，南部又將轉雨。

「短暫空檔，鋒面週四再度北上！」氣象臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（10日）指出，梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分已脫離台灣，各地雨勢明顯趨緩，今日下午至明（11日）清晨，將是本波降雨的空檔期。

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粉專表示，然而鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預計明日將再度逐漸北上，並率先接近南部，隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率再度提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有較大雨勢發生的機會。

「這次降雨空檔出現的時間，以及鋒面再度北上的時程，都比前幾天預估來得更早一些。」粉專指出，這也反映出梅雨季天氣系統變化相當快速，即使只有一天左右的差異，預報結果都可能出現明顯調整，因此未來幾天的降雨時程與影響範圍，仍有持續修正的可能。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署16時26分發布陸上強風特報，風力偏強，今日蘭嶼、新北、台中、彰化、雲林、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；黃色燈號區域包含新北、台中、彰化、雲林、台東、澎湖。氣象署提醒，戶外工作者請注意安全、加強牢固戶外物品。

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