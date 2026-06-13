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即時中心／熊家瑜報導

近日全台降雨頻繁，許多民眾關心今年梅雨季何時結束。對此，氣象專家林得恩今（13）日指出，從最新氣象模擬結果看來，下週三前後副熱帶高壓勢力將明顯增強並向西延伸，後續鋒面系統逐漸北移，顯示台灣「出梅」訊號愈來愈明顯，天氣型態也將從「梅雨季」轉向「颱風季」。

歷史出梅時間落在6月下旬至7月上旬

林得恩在粉絲專頁指出台灣的梅雨季通常落在每年的5月至6月間，而「出梅」時間則受每年氣候變化影響；根據歷史統計，台灣出梅時間大致落在6月下旬至7月上旬。

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林得恩也說明，在氣象學上，所謂「出梅」，並不是看單一天氣變化，而是看東亞地區整體大氣環流是否穩定轉為夏季型態。至於這個轉變所對應的關鍵環境特徵，常見為西太平洋副熱帶高壓明顯往西北移動，並穩定控制台灣，或是梅雨鋒面往北移動至華北或日本，以及西南季風型態改變等重要訊號。

快新聞／梅雨何時停？今年「出梅」時間點曝光 專家：準備迎接颱風季

在梅雨中全副武裝的民眾。（圖／民視新聞資料照）





林得恩：下週三後有望「出梅」

林得恩根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果，指出下週三（17）日前後，500hPa上副熱帶高壓的勢力明顯往西移動，高壓西側範圍已經觸及台灣及中國華南地區，後續的鋒面系統也被迫往北移動，整個西南季風的型態也都跟著變動。

因此，林得恩分析台灣上空整體「出梅」訊號愈來愈明顯，台灣的天氣型態也將在下週三後逐漸從原先的「梅雨季」轉換到「颱風季」。

原文出處：快新聞／梅雨何時停？今年「出梅」時間點曝光 專家：準備迎接颱風季

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