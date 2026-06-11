梅雨何時停？專家曝這天有望結束 夏季天氣報到

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今（11日）鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多，西半部地區整日不定時有短暫陣雨甚至雷雨，且局部有大雨發生。氣象專家賈新興表示，明（12日）會受到低壓帶影響，下周三（17日）起高壓增強，到了下周六（20日），估計夏季型天氣就會報到。

賈新興發文表示，明日受到低壓帶影響，早上零星短暫雨，午後各地陣雨。周六、下周日（13、14日）鋒面前偏西南風，周五清晨零星雨、午後各地陣雨；周六則是台中以南有雨、午後各地有雨。

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下周一、下周二（15、16日）受到鋒面影響，下周一各地局部短暫雨；下周二西半部短暫雨、午後各地局部短暫雨。下周三（17日）起太平洋高壓開始增強，台南以南清晨零星雨，午後各地局部短暫雨，好天氣曙光出現！

下周四、下周五（18日、19日）天氣狀態逐漸趨穩，清晨雲林以南沿海零星雨，下周四午後局部短暫雨、下周五午後零星短暫雨。下周六（20日）午後各地零星短暫雨，並逐漸轉穩定，夏季型天氣報到。

氣象專家吳聖宇則在臉書粉專提醒，今晚到明天各地持續有短暫陣雨或雷雨，要留意是否有中小尺度對流發展的情況，雖然鋒面結構的條件不是很好，但是大氣本身不穩定度高，加上水氣充沛，只要有些許條件配合就可能有對流胞會發展出來。

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