梅雨再升級！台電提醒民眾提早防範地下配電室淹水
【記者 廖美雅／台中 報導】因滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署今(9)日持續發布豪雨特報，昨日傍晚5點，也啟動了大規模劇烈豪雨事件加強作業；台電台中區處提醒中部地區民眾，趁天氣相對穩定時，預先注意防範位於地下室及配電室的電力設備淹水，同時提醒民眾避免碰觸或撿拾遭強風豪雨吹損以及樹木招牌打斷掉落的電線。
▲豪雨來襲前，於地下室入口（如車道、樓梯等）設置防水閘門，或另置儲備沙包，以防雨水灌入。
台電台中區處長許墩貴表示，汛期來臨前台電均會進行相關巡檢作業，包括：檢視電線桿強度，如桿身有無龜裂或腐化、電桿基座的土基有無流失、電線有無鬆弛或脫落情形，以及支撐電線桿的支線部分是否穩固等，並同時進行配電線路及設備的全面檢視，防止颱風侵襲時造成傾斜或倒塌。此外，配電線路旁的樹（竹）木經常是造成線路故障的主因之一，都得事先編定計畫予以剪修整理。至於台中和平山區，台電台中區處在汛期來臨前，也已將相關器材設備，提前打包好運送就定位，避免屆時因道路中斷而發生的搶修器材匱乏狀況！
▲台電於汛期前預先修剪樹木。
台電台中區處呼籲民眾，若用戶所在位置有淹水之虞且設有地下配電室，請於豪雨來襲前，於地下室入口（如車道、樓梯等）設置防水閘門，或另置儲備沙包，以防雨水灌入，確保配電室不受淹水影響，保障供電安全。其次，也提醒民眾平時即應做好大樓自備緊急發電機（或不斷電電源系統 UPS）及抽水機之運轉、維護，確保這些設備在緊急情況下能正常運作。另外，若地下配電室發生淹水情況，但大樓仍在供電中，請立刻撥打台電搶修電話「1911」，或通知地方政府及災害應變中心，並告知相關淹水情況，切勿任意開啟或進入配電場所，以免發生感電危險。（照片／記者廖美雅翻攝）
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