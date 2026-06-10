梅雨助攻估全台進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成

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（中央社記者謝怡璇台北10日電）梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，此波降雨全台水庫預計進帳3.7億噸，有2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。

據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，其中約有2億噸水已入庫。其中，曾文及烏山頭水庫預估總入流量約為8800萬噸、南化水庫約為4760萬噸。

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水利署說明，上述統計期間，曾文及烏山頭水庫自5397萬噸回升至9704萬噸、南化水庫自1710萬噸回升至3570萬噸，預估可持續回升。

據水利署官網顯示，截至今天上午7時，烏山頭水庫蓄水率為25.8%、南化水庫為40.1%；截至下午6時，曾文水庫蓄水率為16.9%。

水利署說明，查閱南區水資源分署水情資訊，烏山頭水庫蓄水率上次高於2成的時間點為5月25日，當時的蓄水率為20.8%，近期出現高於2成的情形在6月9日，時隔約15天。

關於這波雨勢是否能讓二期稻作如期灌溉，水利署表示，二期稻作灌溉時程，將持續與農業部及農田水利署各管理處滾動檢討，評估各灌區灌溉條件、河川流量、水庫蓄水量及後續颱風季可能補水機會等，作為供灌決策研商依據。（編輯：林克倫）1150610