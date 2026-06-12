梅雨季下半場！下波西南風明晚增強 未來一週降雨趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 這波梅雨鋒面終於要進入尾聲了！氣象署指出，明(13)日鋒面北移，各地仍有陣雨；明晚起西南風增強，南部將轉為雷陣雨天氣；14、15日兩天，受鋒面及西南風雙重影響，各地皆有明顯雨勢。預計16日起鋒面漸離，端午節當天天氣回穩，將迎來典型夏季天氣。
氣象署說明，明日鋒面北移至台灣北部海面，白天起各地轉為多雲，但午後仍有局部雷陣雨；入夜後西南風增強，南部地區轉為有零星短暫陣雨或雷雨。14、15日兩天，西半部地區有雷陣雨，東半部則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
16日鋒面逐漸遠離，但水氣仍多，西半部需注意局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。17、18日天氣逐日回穩且回溫，水氣減少，僅嘉義以南及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後需注意局部短暫雷陣雨。
端午節當天，台灣將正式進入典型夏季天氣，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區則有零星短暫陣雨。6月20日至26日鋒面北抬，加上太平洋高壓增強，全台大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
另外，氣象署提醒，未來兩週西北太平洋有熱帶擾動發生的可能。由於梅雨季預報不確定性較大，相關資訊仍需持續觀察與留意最新天氣預報。
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