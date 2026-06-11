梅雨季倒數？氣象粉專曝放晴時間 颱風季要接手了

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氣象粉專表示，預估梅雨季快結束了。（圖／東森新聞）





隨著今（11）日鋒面逐漸北移，中央氣象署表示，明（12）日起受鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，且有局部大雨機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師廖于霆指出，隨著下週三太平洋高壓未來明顯增強，之後將轉為午後山區雷陣雨的夏季型態。預估梅雨季節即將結束，並進入颱風季。

針對週六（13日）的天氣，中央氣象署指出，鋒面北移至北部海面，清晨西半部有零星降雨，白天轉為多雲，午後中部以北、東北部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨機率；當晚起西南風增強，中南部將轉為有短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫雨勢。

這2天中南部雨勢顯著 嚴防局部豪雨風險

中央氣象署進一步預測，週日（14日）至下週一（15日）鋒面位於北部海面並受西南風影響，中南部地區雨勢顯著，可能有局部大雨或短延時豪雨，北部亦有局部短暫陣雨或雷雨。其他地區午後有局部短暫雷陣雨及大雨機率，下週二（16日）起西南風減弱，中南部仍有局部短暫雨。

專家：梅雨季告一段落 放晴時間曝光

廖于霆指出，從下週三（17日）起，太平洋高壓明顯增強，鋒面北移到浙江一帶，全台將轉為多雲時晴午後山區雷陣雨的夏季型態，他表示「預估梅雨季節就要結束，進入颱風季了，當然目前看起來到6月底，有颱風侵台的機率並不高」。

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因西南風水氣減弱，廖于霆分析，致災性豪大雨機會降低，但天氣仍不穩定，外出建議攜帶雨具。在氣溫方面，受雲量多及偏北涼空氣影響，北部與東北部全天感受偏涼，低溫約22至23度，高溫25至26度，建議添加薄外套；中南部及東南部白天高溫約27至28度，夜晚低溫約25至26度。

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