梅雨季出遊不掃興 義大世界推雨天玩樂購物一站式攻略

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受到梅雨鋒面影響，全台近日降雨頻繁，戶外旅遊行程屢受天候干擾。看準民眾雨天出遊需求，義大開發整合義大遊樂世界與義大世界購物廣場資源，推出雨天遊園與購物攻略，結合室內遊樂設施、科技互動體驗、劇院表演及機能商品優惠，讓遊客即使遇上雨天，也能輕鬆享受吃喝玩樂一次到位的休閒行程。

↑圖說：義大遊樂世界有全台最大室內遊樂館「特洛伊城堡」、城堡列車、室內科技設施，打造不怕雨的親子遊園攻略。（圖片來源：義大世界提供）

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義大遊樂世界表示，梅雨季期間天候變化快速，園區將依據現場風雨狀況及安全考量機動調整戶外設施營運，並透過現場公告提供最新資訊。若遇雨勢較大或天氣不穩定，建議遊客將行程重心安排於全台最大的室內遊樂館「特洛伊城堡」，透過豐富多元的室內設施維持完整遊園體驗。

園方指出，特洛伊城堡以親子室內娛樂為核心，集結多項熱門遊樂設施，包括地心歷險、飛越台灣飛行劇院、旋轉飛車、旋轉流星、旋轉森巴、海狗歷險記及救火急先鋒等，適合親子家庭及各年齡層遊客體驗。搭配館內餐飲、商店與休憩空間，可依照天候彈性調整遊玩節奏，不受降雨影響。

此外，園區也建議遊客善用城堡列車往返衛城與特洛伊城兩大主題區域，減少雨天步行距離，對於攜帶推車的家庭、長者或隨身物品較多的旅客而言，更能提升遊園便利性與舒適度。

↑圖說：義大皇家劇院為大型室內表演空間，適合作為雨天看表演、休息與調整行程的重要備案。（圖片來源：義大世界提供）

近年來義大遊樂世界持續強化室內科技娛樂內容，其中全新打造的《魔幻空間》以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合即時運算虛擬引擎、環繞音效及多感官效果，帶來沉浸式體驗。義大皇家劇院則提供大型室內表演節目，成為雨天休憩、觀賞演出及調整行程的重要選擇。

除了室內遊樂設施，義大世界購物廣場也同步推出多項機能商品優惠，因應梅雨季與夏季旅遊需求。多家運動休閒品牌主打防曬、防潑水、防水、透氣及輕量化商品，包括PALLADIUM推出防水皮革靴及輕量防水休閒鞋優惠價1,399元起；GOHIKING引進BLACKYAK機能外套與遮陽帽商品；TRAVELER祭出潑水長褲及抗UV外套優惠，男款潑水自體收納抗UV外套特價1,592元；ATUNAS歐都納、POLAR BEAR及native等品牌也分別推出防曬、防風、防水及輕量鞋履商品，提供民眾雨季與暑假出遊穿搭選擇。

↑圖說：義大世界購物廣場運動休閒品牌同步推出戶外機能商品優惠。（圖片來源：義大世界提供）

義大開發表示，梅雨季出遊關鍵在於保留行程彈性，透過遊樂世界與購物廣場雙場域整合，即使天候不佳，遊客仍可自在享受室內遊樂、劇院表演、美食饗宴與購物採買。園方也提醒民眾出發前可先查詢最新氣象資訊及園區營運公告，依照現場天候調整行程安排，讓雨天旅遊同樣精彩盡興。

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