梅雨季出遊救星來了！義大世界推雨天攻略 室內樂園＋機能購物一次滿足
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】6月進入梅雨季節，全台各地連日降雨，讓不少民眾原訂的戶外行程被迫喊卡。為讓遊客即使遇上雨天也能輕鬆出遊，義大開發整合義大遊樂世界與義大世界購物廣場資源，推出雨天玩樂攻略，結合全台最大室內遊樂館、沉浸式科技設施、室內劇院表演及機能商品優惠，打造不受天候影響的休閒新選擇。
義大遊樂世界表示，梅雨季期間園區將依現場風雨狀況及安全考量，機動調整部分戶外設施營運，並透過現場公告提供最新資訊。若遇降雨，建議遊客將行程重心安排於室內遊樂設施最完善的「特洛伊城堡」，館內集結多項親子同樂設施與科技體驗空間，讓大小朋友都能盡情玩樂。
園方推薦雨天遊園路線可從特洛伊城堡展開，包括「地心歷險」、「飛越台灣飛行劇院」、「旋轉飛車」、「旋轉流星」、「旋轉森巴」、「海狗歷險記」及「救火急先鋒」等人氣設施，搭配館內餐飲、商店與休憩空間，讓遊客能依天候彈性調整行程節奏。跨區移動時則可搭乘城堡列車串聯衛城與特洛伊城，減少雨中步行的不便。
近年來義大遊樂世界也積極發展室內科技娛樂體驗，其中全新升級的《魔幻空間》以5D CAVE沉浸式互動劇場為核心，結合即時運算虛擬引擎、環繞音效與多感官效果，帶來身歷其境的感官震撼。此外，義大皇家劇院提供大型室內表演空間，成為雨天休憩及觀賞演出的最佳去處。
除了遊樂設施外，義大世界購物廣場也同步推出雨季機能商品優惠，因應防曬、防潑水、防水及輕量化穿搭需求，多家知名運動休閒品牌祭出折扣方案。包括PALLADIUM防水皮革靴及輕量防水休閒鞋優惠價1,399元起；GOHIKING引進BLACKYAK輕量透氣外套與機能遮陽帽；TRAVELER推出潑水自體收納抗UV外套；ATUNAS歐都納主打防曬透氣外套與雙面漁夫帽；POLAR BEAR及native則提供兼具防水、防風與舒適機能的服飾及鞋款選擇，滿足民眾雨季通勤與旅遊需求。
義大開發表示，雨天出遊最重要的是保留行程彈性，透過遊樂世界與購物廣場雙場域整合，讓民眾從室內遊樂、劇院表演、美食餐飲到機能商品採買，都能在同一園區輕鬆完成。即使梅雨季來襲，也能玩得安心、逛得盡興，享受不受天氣影響的歡樂假期。（圖╱義大開發提供）
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