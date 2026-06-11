梅雨季吐司如何保存？營養師揭3步驟：冷凍優先、發霉最好整袋丟
梅雨季高溫濕氣重，容易讓黴菌滋生。對此，營養師蔡正亮也向喜愛食用吐司的民眾喊話，吐司因含水量高且富含糖分與油脂，在高溫潮濕環境下容易滋生黴菌。建議2天內吃完可冷藏保存，但超過3天應優先冷凍，以延長保存期限並降低發霉風險。
蔡正亮營養師昨（10日）在臉書粉專發文指出，吐司之所以容易腐敗，主要是因為其本身含有大量水分，約有3成成分為水，再加上糖與油脂，成為黴菌喜愛的生長環境。即使吐司經過密封包裝，在封袋之前空氣中的黴菌孢子早已附著於麵包表面，只要環境溫度超過25度且濕度偏高，孢子便可能在12至24小時內開始繁殖並形成黴菌。
針對吐司保存方式，蔡正亮表示，冷藏與冷凍的效果有明顯差異。若選擇冷藏，冰箱溫度最好維持在4度以下，才能有效減緩黴菌生長速度，將吐司保存時間由1天延長至約3天。然而，多數家庭冰箱冷藏室因存放過多食材，實際溫度常落在5至8度之間，抑制黴菌的效果有限。此外，低溫會導致澱粉老化，使吐司口感變乾變硬，因此食用前建議重新加熱。
至於冷凍保存，蔡正亮認為是最穩定且最安全的方法，是讓溫度維持在負18度，因為黴菌孢子幾乎會停止生長。民眾購買吐司後，應立即依照每次食用份量分裝，冷凍保存。食用時無須退冰，可直接放入烤箱以180度加熱3至4分鐘，或使用電鍋加熱，即可恢復良好口感。他強調，若吐司超過3天內無法食用完畢，應優先選擇冷凍保存。
如果是室溫密封，蔡正亮也提醒，當室溫超過25度且濕度高於80%時，吐司2天內發霉的風險將大幅增加。若真的必須放置於室溫環境，應同時搭配除濕機與食品級乾燥劑。乾燥劑雖然無法完全防止發霉，但能吸附袋內多餘水氣，降低黴菌滋生機率；除濕機則建議將室內濕度控制在55%至60%之間，以有效減緩黴菌生長速度。此外，室溫最好維持在25度以下，若超過28度，即使濕度較低，黴菌仍可能快速繁殖，因此使用冷氣或除濕機控制環境條件十分重要。
針對許多人會問：若僅有一片吐司發霉，是否需要丟棄整袋吐司？蔡正亮解答，仍建議整袋丟棄，原因在於當其中一片出現黴菌時，其餘吐司可能早已受到污染，只是菌落數量尚不足以形成肉眼可見的黴斑。此外，部分黴菌可能產生黃麴毒素等耐熱毒素，即使經過一般烤箱或電鍋加熱，也無法完全去除風險，因此不建議繼續食用。
文末蔡正亮也分享梅雨季吐司保存的3步驟。首先，購買時應選擇剛出爐且包裝內沒有水珠的產品，含餡吐司最好當天食用完畢；其次，回家後立即分裝，2天內可食用完畢者可放置於陰涼處並確實密封，無法短期吃完的則應直接冷凍；最後，平時應維持室內濕度在55%至60%，取用吐司前保持雙手乾燥，使用後立即封口。
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