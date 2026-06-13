梅雨季快結束？林得恩曝「出梅」時間點：將轉入颱風季

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今年梅雨季即將結束。（圖／CTwant資料照）

近期全台降雨頻繁，不少民眾關心今年梅雨季何時結束。氣象專家林得恩表示，從最新氣象模式模擬結果來看，下週中旬前後副熱帶高壓勢力將明顯增強並向西延伸，後續鋒面系統也有逐漸北抬趨勢，顯示台灣「出梅」訊號愈來愈明顯，天氣型態有望逐步轉向夏季及颱風季模式。

林得恩指出，台灣梅雨季通常落在每年5月至6月之間，而「出梅」時間則會因年度氣候條件不同而有所差異。根據歷史統計，平均約落在6月下旬至7月上旬。

他說明，氣象學上所謂的「出梅」，並非單純觀察某一天是否放晴，而是評估東亞整體大氣環流是否穩定轉變為夏季型態。相關判斷指標包括西太平洋副熱帶高壓是否明顯西伸、北抬並穩定影響台灣，以及梅雨鋒面是否進一步北移至華北或日本一帶，同時伴隨西南季風型態改變等現象。

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林得恩表示，一旦完成「出梅」，降雨型態也會出現變化，由原本以鋒面系統主導的降雨，逐漸轉變為午後熱對流降雨及颱風系統帶來的降雨。

根據美國國家環境預報中心（NCEP）最新數值模式模擬顯示，預計6月17日前後，500hPa高空天氣圖上的副熱帶高壓將進一步增強並向西延伸，其勢力範圍可望涵蓋台灣及中國華南地區。

林得恩分析，在副熱帶高壓增強影響下，後續鋒面系統將被迫向北調整，西南季風環流型態也將隨之改變，這些都是東亞地區進入夏季型態的重要訊號。

他認為，目前各項環境條件顯示，「出梅」跡象已愈來愈明顯。若後續大氣環流持續朝夏季配置發展，台灣天氣將逐步告別梅雨季，轉而進入以午後雷陣雨及颱風活動為主要特徵的天氣型態。

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