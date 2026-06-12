梅雨季撞期落花生採收期 雲林縣府推「合法曬場、機械乾燥」雙軌因應

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每年6月迎來雲林縣落花生採收期，由於適逢梅雨季節，農民經常面臨氣候不穩定及缺乏安全曝曬空間的雙重挑戰，為協助農民順利完成採收後處理，雲林縣政府於11日召集各鄉鎮市公所、警察局、台糖公司及農田水利署雲林管理處等農政單位召開研商會議，全面盤點全縣合法曬場資源，並積極推動落花生機械乾燥措施，期盼透過雙軌並行方式降低天候帶來的農業損失。

雲林縣政府農業處表示，今年第一期作落花生種植面積約達4,481公頃。為解決廣大農民的曝曬需求，縣府目前已協調崙背鄉、東勢鄉、虎尾鎮及土庫鎮等4個鄉鎮市公所完成資源盤點，共規劃出200處合法曬場。相關空間主要優先利用歷年農民常使用的廟埕、空地及人車流量較低的路段，並已將場地資訊提供給警察局納入護農專案巡邏路線，以防範偷竊風險，縣府提醒，農民若使用道路範圍進行曝曬，應於曬場前後方建議40公尺內設置交通錐、連桿等警示設施，夜間亦須加裝警示燈或爆閃燈，以確保交通安全。

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針對極端氣候與採收期重疊的考量，雲林縣政府積極推廣機械乾燥技術，提供農民多元的採後處理選擇，農業處指出，先前大蒜採收期受降雨影響，縣府已專案補助農民購置大蒜乾燥機257台，加上過去累計補助的乾燥設備，農民可多加利用現有設備進行烘乾。此外，農民亦可自費洽詢由農業部臺南區農業改良場輔導的落花生一貫化機械乾燥作業示範場域，包含土庫鎮的循環式乾燥場域及元長鄉的靜置式箱型乾燥場域。

雲林縣政府強調，面對極端氣候及農村勞動力不足等結構性挑戰，未來將持續推動落花生採後處理機械化與乾燥設備建置，並輔導各鄉鎮市公所擴增合法曬場資源，以穩定產品質量並提升雲林落花生產業的競爭力。