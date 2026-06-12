梅雨季菜價全面漲停！青蔥「每斤飆120元」 資深菜販曝：還會更貴

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生活中心／張尚辰報導

近日受到梅雨鋒面及連日降雨影響，菜價普遍調漲約一成。（示意圖／資料照）

受到梅雨鋒面及山區持續降雨影響，近日葉菜類供應量明顯減少，價格普遍調漲約一成，青蔥價格更已飆升至每斤120元。對此，資深菜販廖炯程提醒民眾，本週末外出採買時，應特別留意菜價行情變化。

廖炯程在臉書粉專發文指出，目前A菜每斤價格已突破40元，小白菜、鵝白菜、青江菜及芥藍菜等主要葉菜類價格也全面站上30元大關；油菜行情同步走揚，預估近期有機會來到每斤28元。

至於高麗菜，價格其實自上週便開始攀升。受山區持續降雨影響，產量受到限制，目前市場交易價格約落在每斤32至38元之間。大白菜雖未列入本波漲價名單，但受天候因素影響，整體品質已有明顯下滑情形。

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此外，青蔥價格近期表現強勢，目前批發行情已來到每斤120元，較上週約100元的價位上漲兩成。對此，廖炯程幽默表示，「上週有建倉的各位恭喜小賺20%」。

廖炯程也提醒，隨著降雨持續影響蔬菜產區，短期內葉菜類價格恐仍維持高檔，甚至還可能更高，建議民眾採買前多留意市場行情，以掌握最新價格變化。

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