梅雨季葉菜難保存 農糧署教4步驟延長期限
梅雨季來臨，不少民眾擔心葉菜類蔬菜不好保存，農糧署教保存菜葉的4步驟，先去除黃葉、腐葉，再用廚房紙巾擦乾，之後從根部套入塑膠套，最後放入冰箱冷藏，此外，台塑蔬菜網站也提供民眾根莖類作物的保存方式，比如馬鈴薯用有打孔的塑膠袋包裝放入冷藏，可保存約7日。
雨天前搶收的葉菜類可能會因為已經沾到雨水，保存期限變短，對此，農糧署教導民眾延長葉菜類保存期限的4個步驟。首先，葉菜類買回家後應該先做挑選處理，去除黃葉與腐葉，再來使用廚房紙巾將葉菜類上的水分擦乾並捲起，若是已切開的高麗菜、大白菜等則可在切口處覆蓋紙巾；接著在根部套入塑膠袋，留小縫隙保持通風並打結，最後放冰箱冷藏。
農糧署提醒，如果冰箱冷藏的蔬果室有足夠空間，可以選擇以直立方式，或者斜放方式擺放，並可利用飲料杯或寶特瓶輔助蔬菜站立，避免壓傷或被悶住的情況。
此外，台塑蔬菜網站也提供根莖類作物保鮮的資訊，例如整顆的瓜類可以放在室溫下保存，但若已切開，且未一次食用完畢，可以去籽後再用保鮮膜包好，放入塑膠袋中冷藏；馬鈴薯則可用有打孔的塑膠袋包裝放入冷藏，約可保存7日，或是洗淨蒸熟後，切成小塊並以保鮮袋分裝放入冷凍庫，約可保存1個月；外表帶土的蓮藕則可用牛皮紙或塑膠袋包好，放冷藏可保存1周。
更多中時新聞網報導
世足》「哈姆對決」 絕代雙鋒爭金靴
新增3家 醫美診所偷拍 已20家開罰停業
無心跳器捐醫檢爭議 換心銳減
其他人也在看
豆芽菜買回家總是壞很快？專家曝「保存妙招」保鮮又保脆 千萬別直接放冰箱
豆芽菜價格便宜、份量十足，不論是炒菜、煮湯、火鍋或涼拌都很實用，因此成為許多家庭冰箱裡的常備蔬菜。不過豆芽菜有個公認的缺點：非常容易腐敗。不少人都有過這樣的經驗：明明昨天才買回家，放進冰箱沒幾天，豆芽菜就開始發黑、出水，甚至出現異味。蔬果專家青髪のテツ指出，其實問題不一定是豆芽菜品質不好，而是保存方式出了錯。只要多花一點點時間處理，就能大幅延長豆芽菜的新鮮度。 豆芽菜直接連袋冷藏最容易壞 許多人買回家後，習慣直接把整包豆芽菜放進冰箱。其實這正是最容易讓豆芽菜快速變質的原因。因為豆芽菜在採收後仍然持續呼吸。當包裝袋完全密封時，袋內容易累積：二氧化碳、水氣、乙烯氣體。這些氣體無法排出，就會加速豆芽菜老化與腐敗。 最簡單的方法：在袋子上戳幾個小洞 如果預計1-2天內就會吃完，可以使用最簡單的方法。▲保存步驟1.保持原包裝不拆開2.用牙籤、叉子或尖物3.在包裝袋上戳2-3個小孔4.放入冰箱冷藏這樣可以讓袋內氣體慢慢排出，減少悶壞的情況。雖然只是小動作，但往往能讓豆芽菜維持較好的狀態。 想保留爽脆口感？ 用水保存效果更好 如果希望多保存幾天，同時維持脆度，可以採用泡水保存法。▲保存方式1.將豆芽
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
花椰菜微波後軟爛難吃？專家教「1小技巧」口感像現煮 營養也不流失
隨著天氣逐漸回暖，餐桌上的料理也開始從熱騰騰的火鍋，轉向清爽的沙拉與蒸煮蔬菜。而說到方便又營養的蔬菜，花椰菜絕對是許多家庭的常備食材。尤其是冷凍花椰菜，不僅保存時間長，料理快速方便，因此深受忙碌上班族和家庭主婦喜愛。不過，很多人都有同樣的困擾：「明明很方便，但每次微波後都變得濕濕軟軟、口感很差。」其實問題不在花椰菜，而是在解凍方式。只要多做一個簡單步驟，就能讓冷凍花椰菜吃起來更接近現煮的新鮮口感。 冷凍花椰菜變軟爛的原因是什麼？ 蔬果專家青髪のテツ表示，不少人習慣直接把冷凍花椰菜放進微波爐加熱。但在加熱過程中，冰晶融化後會釋放大量水分，讓花椰菜變得濕軟、缺乏口感。尤其解凍後積聚的水氣無法排出時，更容易出現大家討厭的「軟爛感」。這也是許多人認為冷凍花椰菜沒有新鮮花椰菜好吃的主要原因。 關鍵就在廚房紙巾 想改善口感，其實方法非常簡單。微波前先用廚房紙巾包覆花椰菜即可。廚房紙巾能吸收解凍時釋放出的多餘水分，避免花椰菜泡在自己的水分裡。如此一來，不僅能減少濕軟感，也能保留花椰菜原本鬆軟帶脆的口感。此外，紙巾還能幫助調節蒸氣，使受熱更加均勻，避免部分過熟、部分仍冰冷的情況發生。 微波花椰菜正確步
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
美國零關稅花生沒來「台灣國產價已創10年新低」 農糧署出招自救
台美對等貿易協定（ART）納入美國花生零關稅進口，社會各界關注對產地交易價格的影響。今（9）日農業部農糧署表示，目前美國花生進口仍需按照現行關稅管理制度，市場上也沒有零關稅花生進口情形，針對近日降雨影響花生收成，農糧署已展開媒合乾燥設備，為強化後續國產花生對進口花生的競爭力，也推出輔導擴增烘乾量能、推動落花生產業升級。
全台水庫狂補2.1億噸水 湖山與南化蓄水率進入3字頭、曾文穩定回升
梅雨鋒面持雖然在部分地區造成零星災情，但也為全台各地水庫帶來了極為豐沛的雨量，經濟部水利署預估，這波降雨將為全台水庫帶來超過2億噸的豐沛水量，特別是前陣子降雨量表現
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
很多人都吃錯！醫曝洋蔥「2部位」是精華：生吃最健康
洋蔥是不少家庭餐桌上的常見食材，但許多人處理洋蔥時，往往會直接把根部和外層乾皮去除後丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實含有較多有益健康的植化素，若能妥善利用，對腎臟保養、心血管健康及血糖控制都有幫助。
超狂6天梅雨灌全台！中、南部水庫「大進帳解渴」 全台蓄水量曝光
近期梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，雖然帶來不便，但也為台灣水庫帶來豐沛進帳。這波梅雨在短短6天內，為全台主要水庫挹注了超過1.2億噸的寶貴水量，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」，民生、產業與農業用水的壓力均獲得大幅舒緩。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
明天「7縣市山區」達停班課標準 最新雨量預測出爐
受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台降雨顯著，根據中央氣象署最新風雨預報，今（9）日20時至10日20時雨量預測，共7縣市山區達停班課標準。不過是否停班課，仍由各地方政府發布。
4秒連爆11次! 新竹便當店疑瓦斯外洩氣爆奪2命
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市高翠路一家便當店，（9）日凌晨疑似瓦斯外洩引發氣爆，短短4秒至少發生11次爆炸，巨大威力重創整條街，造成兩死兩傷。住三樓的便當店員工受傷，隔壁麵包店的夫妻檔也在睡夢中慘遭倒塌磚牆壓死。據了解，便當店今年初才開幕，一樓堆放四瓶瓦斯桶，加上天然瓦斯管線，氣爆原因仍需進一步釐清。
傳承客家「食五子」智慧！ 營養師：端午吃粽搭配「午時菜」解膩又助消化
端午佳節將至，大街小巷開始粽葉飄香。端午節在客家文化中被視為「五月節」，除了吃粽子，更有「食五子」的習俗。面對以糯米製成口感紮實的粽子，聯新國際醫院營養科資深營養師陳美芳8日指出，節慶飲食不必深陷「應景」與「熱量」的兩難拉扯，關鍵不在能不能吃，而是懂得怎麼吃、吃多少跟如何搭配，才能兼顧美味與健康。客家端午習俗中的「食五子」，包含粽子、茄子、長豆（豇豆）、瓠瓜、桃子、李子等應景食材，不僅象徵避邪祈福，也蘊含順應節氣的飲食智慧。陳營養師指出，粽子寓意「包中」與好運，而茄子熱量低、富含植化素，長豆則含有豐富纖維，有助促進腸胃蠕動，兩者在客家文化中也帶有長壽與健康的美意；至於桃子與李子，則能帶來清爽口感，幫助解膩，減少糯米食物容易造成的飽脹感。她進一步表示，從現代營養角度來看，客家人端午節常吃的「午時菜」，多以茄子、長豆、瓠瓜等時令蔬菜入菜，並採川燙後簡單調味，拌入蒜頭、鹽或少量醬油或是沾客家桔醬食用，口感清爽且較不油膩。這類料理不僅符合夏季節氣，也能補充膳食纖維、幫助消化，若與粽子一同食用，更能降低脹氣與飽滯感，展現先人兼顧節令與養生的智慧。至於端午節主角粽子，陳營養師提醒，無論是北部粽、南
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
連醫護都躲不掉！常吃「這便利食品」長息肉風險暴增 55%
科學家發出警訊：超加工食品與女性早發性大腸直腸癌息肉風險增加有關。根據外電報導，《美國醫學會》（JAMA）的研究指出，經常食用超加工食品的女性，罹患某些癌前結直腸息肉的風險可能較高。 超加工食品
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
端午粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師傳授腎友「聰明吃」秘訣
端午佳節將至，坊間各式粽香四溢，不論是傳統的南北部粽，或是豪華的干貝、鮑魚粽皆已提前開戰。然而，對於慢性腎臟病患者而言，這些香噴噴的肉粽恐成為讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師特別提醒，傳統粽子多為「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，若攝取過量，恐引發水腫、呼吸急促，甚至增加心律不整的風險，民眾切勿輕忽。顏正杰表示，許多民眾誤以為粽子僅是單純的糯米與配料，實則對腎臟負擔極大，一顆傳統肉粽往往包含滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，製程中更少不了醬油與沾醬調味，鈉含量相當驚人。由於腎功能不佳的患者排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦飲食失控，不僅容易導致口渴與水腫，更可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至引發心律不整，危害生命安全。顏正杰指出，容易被忽視的還有「隱藏版高磷危機」，粽子內常見的加工配料、蛋黃及滷製食材，其磷含量皆偏高，長期攝取過量不僅會導致骨骼病變、皮膚搔癢，還會增加心血管疾病的風險。特別是洗腎（透析）患者，若未妥善控制磷的攝取，更會使身體負擔雪上加霜。針對腎友如何安心過節，顏正杰建議，端午節並非完全不能吃粽子，關鍵在於「換個方式聰明吃」，並提出以下四大飲食原
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。