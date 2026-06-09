梅雨季葉菜難保存 農糧署教4步驟延長期限

梅雨季來臨，不少民眾擔心葉菜類蔬菜不好保存，農糧署教保存菜葉的4步驟，先去除黃葉、腐葉，再用廚房紙巾擦乾，之後從根部套入塑膠套，最後放入冰箱冷藏，此外，台塑蔬菜網站也提供民眾根莖類作物的保存方式，比如馬鈴薯用有打孔的塑膠袋包裝放入冷藏，可保存約7日。

雨天前搶收的葉菜類可能會因為已經沾到雨水，保存期限變短，對此，農糧署教導民眾延長葉菜類保存期限的4個步驟。首先，葉菜類買回家後應該先做挑選處理，去除黃葉與腐葉，再來使用廚房紙巾將葉菜類上的水分擦乾並捲起，若是已切開的高麗菜、大白菜等則可在切口處覆蓋紙巾；接著在根部套入塑膠袋，留小縫隙保持通風並打結，最後放冰箱冷藏。

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農糧署提醒，如果冰箱冷藏的蔬果室有足夠空間，可以選擇以直立方式，或者斜放方式擺放，並可利用飲料杯或寶特瓶輔助蔬菜站立，避免壓傷或被悶住的情況。

此外，台塑蔬菜網站也提供根莖類作物保鮮的資訊，例如整顆的瓜類可以放在室溫下保存，但若已切開，且未一次食用完畢，可以去籽後再用保鮮膜包好，放入塑膠袋中冷藏；馬鈴薯則可用有打孔的塑膠袋包裝放入冷藏，約可保存7日，或是洗淨蒸熟後，切成小塊並以保鮮袋分裝放入冷凍庫，約可保存1個月；外表帶土的蓮藕則可用牛皮紙或塑膠袋包好，放冷藏可保存1周。

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