梅雨季要結束了？端午連假天氣出爐 專家：轉夏季午後雷雨

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氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師吳聖宇指出，梅雨季步入尾聲，天氣有望恢復成夏季典型的午後局部雷陣雨型態。（圖／東森新聞）





隨著地面鋒面逐漸北移，今（12）日白天鋒面將經過台灣上空，各地天氣不穩定，可能出現局部大雷雨。針對端午連假（19日至21日）天氣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師吳聖宇指出，屆時太平洋高壓外圍將逐漸影響台灣，梅雨季步入尾聲，天氣有望恢復成夏季典型的午後局部雷陣雨型態。

週末西南風增強 中南部迎風面降雨機率高

中央氣象署表示，明（13）日鋒面退至台灣北方海面，隨著鋒前西南風逐漸增強，中南部迎風面將有局部短暫陣雨，各地在午後熱力作用下，仍會有發展熱對流雷雨的機會，局部地區恐有大雷雨發生。在氣溫方面，週六中南部高溫可達30至32度，北部及東半部則在26至29度左右。

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隨著時間進入週日（14日），受到中高層短波槽東移影響，帶動鋒面往台灣北部接近。吳聖宇指出，受強勁西南風與豐沛水氣籠罩，迎風面的中南部降雨轉趨明顯，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率，其他地區則維持午後雷雨的天氣型態。氣象署提醒，週日各地高溫預估在26至29度，民眾外出活動仍需特別留意天氣變化。

下週天氣持續潮濕 中南部仍需防範劇烈降雨

從下週一（15日）起，鋒面雖緩慢移動但整體環境水氣仍多，西南風持續影響下，吳聖宇指出，中南部有較高的降雨機會。直到下週三（17日）鋒面遠離，西南風水氣才稍有減弱趨勢，但中南部降雨機率仍然較高。

梅雨季步入尾聲 端午連假天氣狀況一次看

總結來看，下週四（18日）起，台灣將逐漸脫離鋒面與強盛西南風的直接影響。隨太平洋高壓外圍逐漸跨至台灣附近，氣象型態將有明顯轉變。吳聖宇表示，在端午連假期間，梅雨季逐漸走向尾聲，天氣也會回穩，轉為夏季型午後局部雷雨，氣溫也會變得比較炎熱，提醒民眾多加留意。

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