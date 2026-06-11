梅雨季過敏大爆發！狂打噴嚏又癢到失眠 醫揭背後原因

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不少過敏體質民眾在梅雨季更頻繁打噴嚏，或伴隨皮膚搔癢的症狀。（示意圖，取自Pexels）

梅雨鋒面持續影響全台，各地濕度偏高，不少過敏體質民眾近期發現症狀明顯加劇，不僅頻繁打噴嚏、鼻塞流鼻水，還伴隨皮膚紅腫、脫屑與劇烈搔癢，甚至影響睡眠。醫師提醒，高濕環境容易讓塵蟎、黴菌快速增生，可能讓過敏性鼻炎與異位性皮膚炎同時惡化。

為什麼梅雨季容易過敏？

據「自由時報」報導，頤鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，近期門診中不少患者同時出現鼻子與皮膚不適，有孩童因為癢到反覆抓癢而睡不好，也有成年人一起床就連續打好幾個噴嚏。許多人認為鼻炎和濕疹屬於不同疾病，但兩者其實都和過敏體質及免疫系統反應過度有關。

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她指出，當人體接觸塵蟎、黴菌、花粉或潮濕環境等過敏原時，免疫系統可能過度反應，引發鼻腔黏膜發炎，造成鼻塞、流鼻水及打噴嚏，也可能導致皮膚發炎，出現紅疹、脫屑及搔癢等症狀。

如何降低過敏反覆發作的機會？

徐瑋憶表示，現代醫學提出過敏進行曲概念，認為異位性皮膚炎、過敏性鼻炎與氣喘具有相似的過敏體質及免疫機制，常出現在同一個人身上，只是隨著年齡可能有不同表現。中醫也認為鼻子與皮膚都屬於人體防禦系統的一環，當抵抗力下降時，相關症狀就更容易反覆出現。

她建議，梅雨季可利用除濕機將室內濕度維持在50％至60％，並定期清洗床單、枕套、棉被及冷氣濾網，降低塵蟎與黴菌滋生。同時避免熬夜、減少壓力及少吃油炸、甜膩食物，以免增加身體發炎反應。若發現鼻炎與皮膚問題同時惡化，應盡早就醫接受專業評估與治療。

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